Певец из Бурятии снялся в клипе звезды «Дома-2»

«Песня о том, как сложно найти своего человека и легко потерять. Часто мужчины не признаются в своих ошибках. Мы обычно не видим хороших людей и влюбляемся в запретный фрукт, который отвергает нас и провоцирует на эмоции. А на самом деле надо уметь замечать любящих тебя людей, которые не так заметны, но любят тебя бескорыстно. В общем песня о слепой любви и о том, как легко можно потерять то хорошее, что не видишь рядом», - говорится в описании клипа.







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