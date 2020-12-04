Певец из Бурятии снялся в клипе звезды «Дома-2»

У российского исполнителя DAVID (Давида Каландадзе, бывший участник «Дома-2») вышел новый клип «Просто дурак». Участие в работе принял певец из Бурятии Булат Бадмаев.
«Песня о том, как сложно найти своего человека и легко потерять. Часто мужчины не признаются в своих ошибках. Мы обычно не видим хороших людей и влюбляемся в запретный фрукт, который отвергает нас и провоцирует на эмоции. А на самом деле надо уметь замечать любящих тебя людей, которые не так заметны, но любят тебя бескорыстно. В общем песня о слепой любви и о том, как легко можно потерять то хорошее, что не видишь рядом», - говорится в описании клипа.
Как оказалось, на Булата Бадмаева Давид вышел в социальной сети. Сначала артист из Бурятии подумал, что это розыгрыш.
- Когда он дал свои данные и личный телефон, только тогда поверил, и мы начали работать с 3 сентября, а сам клип начали снимать в октябре. Давид рассказал, что долго искал исполнителя протяжных песен для своего клипа, - поведал «Байкал-Daily» Булат.
О том, как искал вокалиста, рассказал и сам Давид Каландадзе.
- Я всегда удивлялся пению бурят, как они это делают, всегда хотел это изучить, но так и не удалось. Хотел сам исполнить, но я подумал, что лучше, чем настоящий бурят, никто это не сможет исполнить. Поэтому, когда писал эту песню, у меня уже было в голове, я уже представлял, как сможет спеть здесь бурятский певец. Было всё заранее запланировано. Самая главная проблема была найти бурятского певца. Я решил искать сам, потому что те, которых мне нашли, не очень подходили. Я немножко капризный в музыке, поэтому я искал сам, - пояснил российский певец.
Через несколько недель поиски увенчались успехом.
- Я прослушал всех и нашёл Булата, теперь уже моего друга, настоящего бурятского певца, красавца, который чувствует музыку. У нас с ним один вкус, мы почти одного возраста. Мы сдружились, и мне, и не только мне очень нравится, как он спел – прямо он был создан что ли для этой песни. Даже его больше замечают в клипе, чем меня самого. Он просто украсил песню и клип своим талантом. Спасибо ему огромное, спасибо всей Бурятии, передаю большой привет, вы безумно талантливые ребята, наверное, от того, что у вас такой красивый край. Очень надеюсь как-нибудь у вас побывать, - заключил Давид Каландадзе.
Бурятский артист предстаёт в клипе в национальном костюме с чётками в руках на Байкале. По признанию Булата Бадмаева, он сам скоро выпустит новый клип в современном стиле – без этники.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2019 года Булат Бадмаев выпустил клип «Далай-Лама XIV».
Справка:
Певец DAVID - (Давид Каландадзе) автор и исполнитель песен. Публика узнала о нём благодаря проекту «Дом 2». Давид участвовал в телешоу времён его «золотого состава».
В российском шоу-бизнесе DAVID появился с песней «Я в любовь твою не верю», которая стала номинантом премии «Золотой граммофон».
Успех получила песня «Ты больше не моя» в дуэте с рэпером Dino MC 47. Песня участвовала в номинации «Лучший клип года» по версии RU TV 2012 года. Награждена призом «Любовь зрителей».
Совместная с Анастасией Приходько песня «Между нами небо» стала хитом на Украине. Также песня стала саундтреком к сериалу «Комплекс полноценности».
Сейчас DAVID активно гастролирует в России и за рубежом.