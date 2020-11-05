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В Бурятии выбрали лучшие рисунки о театре

В Бурятии выбрали лучшие рисунки о театре
Общество,  Фото:пресс-служба ГРДТ им. Бестужева
Победители получат сертификаты на посещение спектаклей

С 19 по 30 октября в Бурятии состоялся конкурс детских рисунков «Театр объединяет». На почту Русского драмтеатра пришло 82 творческие работы, выполненные в разной технике и стилистике.

И хотя все рисунки, присланные на конкурс, были интересны и достойны награды за старание и творческий подход, по количеству набранных баллов в финалисты прошло четыре участника. Первое место разделили Юлия Гринева (12 лет) и Роман Ямашкин (8 лет). Второе место – у Марии Лубсановой (9 лет). Третье место заняла Мария Ланина (8 лет).

Победителей наградят сертификатами на посещение детских и взрослых спектаклей, сладкими подарками и дипломами. Все конкурсанты получат именные дипломы участника. Об этом сообщает пресс-служба Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева.
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