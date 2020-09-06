Служба прошла в Введенском соборе в Чебоксарах
Вчера, 5 сентября бывший митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий, назначенный главой Чувашской митрополии, совершил первую службу на новом рабочем месте. Служба прошла в Введенском кафедральном соборе – старейшем здании Чебоксар и всей Чувашии.
«Сегодня совершил в Введенском кафедральном соборе г. Чебоксары первое Всенощное бдение в качестве правящего архиерея Чебоксарской и Чувашской епархии», - написал Савватий на своей странице в Instagram.
В комментариях отметились не только чебоксарцы, но и жители Бурятии. «Пути Господни неисповедимы! Новая паства ждёт Вас, а здесь Вы навсегда в наших сердцах!», «Спаси Вас Господи, дорогой Владыка!», «Многая и Благая лета, дорогой наш горячо любимый Владыка», «Здравствуйте Владыченька. Помощи Вам Божьей на новом месте служения. Долгое лето. Очень красивый храм», - пишут пользователи.
Как сообщал «Байкал-Daily», Савватий улетел из Улан-Удэ в конце недели. В Чебоксарах его встречали у трапа самолёта с огромным букетом белых роз.
На прощальной пресс-конференции в Бурятии он признался, что «его сердце разрывается», а он будет очень скучать по республике и её жителям. На последней службе Савватия в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ многие плакали.
Бывший Бурятский митрополит совершил первую службу на новом месте
Общество, Фото:
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