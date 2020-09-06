Бывший Бурятский митрополит совершил первую службу на новом месте

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В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сметану Общество, Место покупки потребитель определяет самостоятельно: это может быть и рынок, и магазин, но ни в коем случае не обезличенная продукция, реализующаяся вдоль дорог и т.д.