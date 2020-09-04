Савватия встречали в Чебоксарах огромным букетом белых роз

Посмотреть эту публикацию в Instagram Меняю седьмую маску и второй по счёту самолёт. Ещё час полёта и Чебоксары, даст Бог🙂 Публикация от Митрополит Савватий (@metropolitan.savvatius) 3 Сен 2020 в 9:50 PDT



Владыка Савватий прилетел в Чебоксары ранним утром. Его встречали у трапа с огромным букетом белых роз.



Савватий выложил отрывок из интервью местному телеканалу.



- Рад приветствовать всех моих земляков, жителей родной мне Чувашии! Я провёл в дороге 18 часов, это получается, когда здесь еще было 3 часа утра, я уже вылетел в путь. Конечно же, немножко устал, но вместе с этим я очень рад оказаться в моей родной республике. Приветствую всех, хочется пожелать всем вам помощи Божьей, чтобы каждый испытывал чувство комфорта от своей жизни и никогда не забывал о Боге, - сказал он. Владыка Савватий прилетел в Чебоксары ранним утром. Его встречали у трапа с огромным букетом белых роз.Савватий выложил отрывок из интервью местному телеканалу.- Рад приветствовать всех моих земляков, жителей родной мне Чувашии! Я провёл в дороге 18 часов, это получается, когда здесь еще было 3 часа утра, я уже вылетел в путь. Конечно же, немножко устал, но вместе с этим я очень рад оказаться в моей родной республике. Приветствую всех, хочется пожелать всем вам помощи Божьей, чтобы каждый испытывал чувство комфорта от своей жизни и никогда не забывал о Боге, - сказал он.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Митрополит Савватий (@metropolitan.savvatius) 3 Сен 2020 в 1:04 PDT



В комментариях жители Бурятии желают удачи бывшему митрополиту, а его земляки радуются приезду: «С приездом Вдадыка на Родину, Божьей Вам помощи. А мы будем всегда Вас помнить, молиться о Вас и Вас просить молитвенной помощи о нас жителей Бурятии», «Слава Богу! С возвращением на родную землю, малую родину Вас дорогой Владыка Савватий! Мы так рады этому, даже не представляете! Мы так ждали этого! Здоровья, сил, Божией помощи во всём Вам, дорогой Владыка Савватий!», «Чувашия Вас ждала, а то была как сирота без родителя. Правда, о нас временно заботились, но это не то. У каждого народа свой характер, а кто знает нас лучше, чем Вы? Вы ведь наш – родной и близкий».



Как сообщал «Байкал-Daily», Владыка Савватий 2 сентября



30 августа Савватий провёл в Свято-Одигитриевском соборе в последний раз службу. В храме собралось множество прихожан. Служба



Новый митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф приезжает в Бурятию 9 сентября, на следующий день состоится передача епархиальных дел и документов. Ранее Иосиф

В комментариях жители Бурятии желают удачи бывшему митрополиту, а его земляки радуются приезду: «С приездом Вдадыка на Родину, Божьей Вам помощи. А мы будем всегда Вас помнить, молиться о Вас и Вас просить молитвенной помощи о нас жителей Бурятии», «Слава Богу! С возвращением на родную землю, малую родину Вас дорогой Владыка Савватий! Мы так рады этому, даже не представляете! Мы так ждали этого! Здоровья, сил, Божией помощи во всём Вам, дорогой Владыка Савватий!», «Чувашия Вас ждала, а то была как сирота без родителя. Правда, о нас временно заботились, но это не то. У каждого народа свой характер, а кто знает нас лучше, чем Вы? Вы ведь наш – родной и близкий».Как сообщал «Байкал-Daily», Владыка Савватий 2 сентября провёл прощальную пресс-конференцию в Улан-Удэ , где рассказал, что, несмотря на то, что хочет вернуться на родину, не знает, что ему заменит Байкал, бурятский климат и люди, которые здесь живут: «Моё сердце разрывается», признавался он.30 августа Савватий провёл в Свято-Одигитриевском соборе в последний раз службу. В храме собралось множество прихожан. Служба прошла в очень трогательной атмосфере . Савватий признался, что надеялся служить в Бурятии «до самой смерти».Новый митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф приезжает в Бурятию 9 сентября, на следующий день состоится передача епархиальных дел и документов. Ранее Иосиф был главой Симбирской митрополии , которая работает в пределах Ульяновской области.

Бывший митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий сегодня ночью прибыл к новому месту служения – в родную Чувашскую республику, где возглавит местную митрополию. В Бурятии Владыка прослужил 10 лет и покинул её утром 3 сентября.Савватий опубликовал фотографии у трапа самолёта и в салоне: «Ну вот... у трапа... Но, я не прощаюсь...», «Меняю седьмую маску и второй по счёту самолёт. Ещё час полёта и Чебоксары, даст Бог», писал он.