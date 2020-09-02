«Будьте хранимы Богом»: Владыка Савватий прощается с жителями Бурятии

Бывший Бурятский митрополит рассказал о проделанной работе и оставил пожелания жителям республики
Сегодня, 2 сентября, Владыка Савватий, бывший митрополит Улан-Удэнский и Бурятский, провёл прощальную пресс-конференцию. Уже завтра утром он улетает в родную Чувашскую республику, где возглавит местную митрополию.
Новый митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф приезжает в Бурятию 9 сентября, на следующий день состоится передача епархиальных дел и документов. Ранее Иосиф был главой Симбирской митрополии, которая работает в пределах Ульяновской области.
Владыка Савватий рассказал о сложностях, которые преодолевал, будучи митрополитом, о проделанной работе, важности сохранения бурятского языка, о любви к Бурятии и прихожанам и многом другом.
- И сложно, и легко было всё. Потому что, можно сказать, я приехал сюда, в чистое поле, а создание епархии - это создание всех епархиальных структур, начиная со склада, бухгалтерии и так далее. Сложно было донести до священнослужителей моё видение работы епархии и видение задач, которые они должны выполнять. Я понимал, что так трудиться, как они – в авральном режиме – невозможно. Вы же помните, 22 священника на всю огромную епархию, и каждый из них находился в авральном режиме. Я донес, что важно, чтобы каждый священник трудился со своими прихожанами, отдавал им всё своё время, в том числе личное, и всё своё внимание. Мне помогала моя команда, - поделился Савватий.
К слову, команда Савватия из числа священников-управленцев также уезжает в Чувашскую республику, несмотря на то, что многие здесь успели за десятилетие обзавестись семьями и обрасти недвижимостью. Савватий объяснил, что он не отговаривает команду уезжать с ним, так как ему важно иметь кадры, которые будут знать его и понимать с полуслова. Владыка также отметил, что их отъезд не критичен для прихода и социальной жизни.
Савватий рассказал, что ему тяжело расставаться с Бурятией, несмотря на то, что он уезжает на родину, а назначение главой Чувашской митрополии нельзя назвать повышением.
- Что мне заменит Байкал? Что мне заменит Баргузинский хребет, Хамар-Дабан наш, тайгу, что мне заменит людей, которые здесь живут? Что мне заменит наш климат бурятский. Я еду в такой регион, где облачность с октября до конца апреля, где в три часа уже темно и пасмурно. Есть везде свои плюсы и минусы. Называть это повышением некорректно, я думаю, что это просто перевод, и трудиться мне придётся также. Зная, что это повышение, я бы в воскресенье не плакал, а радовался и мог бы сдержать улыбку, - сказал Савватий.
При этом он добавил: «Какой человек не хочет на родину? На родину я хочу, но там еще надо трудиться, я еду, потому что надо. При этом не хочу покидать Бурятию, моё сердце разрывается».
В заключение пресс-конференции Владыка Савватий оставил пожелания жителям республики.
- Всем жителям нашей солнечной и моей любимой Бурятии я хочу пожелать помощи Божьей, пожелать, чтобы вы никогда не теряли себя, чтобы тепло семейного очага не покидало дом, любви, согласия, понимания. Желаю, чтобы каждый из вас был по-своему счастлив. Будьте хранимы Богом, всего вам доброго, я люблю Бурятию, - сказал он.
«Будьте хранимы Богом»: Владыка Савватий прощается с жителями Бурятии
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