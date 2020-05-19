В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились три северных оленя

«Это подарок даже не для нас, а для всей республики», - отмечают сотрудники музея про дар «Забайкальского горнорудного предприятия»
В Живом уголке Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ, помимо волчат, жеребёнка, детёнышей енотовидных собак, яков, ещё одно пополнение. В учреждение привезли северных оленей, точнее оленят. Напомним, подарило музею животных ОАО «Забайкальское горнорудное предприятие».
- Обещали уже давно, и какие-то организационные вопросы решались. Всё сложилось наконец, и в этом году мы ждали, чтобы дорога установилась – то есть туда и зимой нельзя, и летом нельзя: видимо, только весной можно. И как только установилась дорога, выехал специалист за ними. Они (ОАО «Забайкальское горнорудное предприятие» – прим. ред.) нам транспорт предоставили, привезли. Это подарок даже не для нас, а для всей республики, - рассказала «Байкал-Daily» Наталья Третьякова, ветеринарный врач музея.
Витим, Луне (в переводе с эвенкийского - снежная), Джерга (в переводе с эвенкийского - счастье) постепенно привыкают к новому месту. По словам специалистов, животные уже немного подросли.
- Мы смотрели опыт других зоопарков, советовались – зоопарки нам дали несколько рационов, и мы сейчас пробуем. В принципе они не похудели, ничего, то есть первое время, может быть, стресс у них был, но сейчас упитанные. Кажется, с того времени они поправились, подросли. Сейчас трава появилась, они получают витамины. Кроме травы, у них в рационе – и овес, и комбикорм, и кукуруза, и орехи, - продолжает ветеринарный врач.
Посетители смогут посмотреть на «новичков», полюбоваться ими после отмены всех ограничительных мер в республике.
- В нашем Уголке живой природы насчитывается более 100 животных. И это одно из самых любимых мест отдыха наших горожан. Когда мы откроемся, улан-удэнцев встретит новинка – у нас появились новые обитатели, северные олени. Настоящие, коренные жители севера Бурятии. Мы выражаем большую благодарность «Забайкальскому горнорудному предприятию» за помощь - доставку животных к нам - и, конечно же, за сам подарок в виде оленей. Наше долгожданное желание осуществилось, - заключает директор Этнографического музея народов Забайкалья Алексей Маладаев.
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились три северных оленя
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Приём заявок от авторов песен продлён до 30 мая
Около двух тысяч книг получены от частных лиц
«Это подарок даже не для нас, а для всей республики», - отмечают сотрудники музея про дар «Забайкальского горнорудного предприятия»
Следующими в Этнографическом музее появятся малыши пятнистых оленей
Режим самоизоляции продлится до особого распоряжения
В Хоринском районе восстановили более 20 га леса
Военные подтягиваются, отжимаются, плавают, бегают, поднимают штанги и гири
Экзамен проходил в режиме онлайн
Легендарный автомобиль установлен в парке Победы
За сутки выявлено чуть более 9 тысяч заболевших
Спектакль Сойжин Жамбаловой вошёл в программу III всероссийского фестиваля «Артмиграция-детям 2020»
Во время перерыва в Бурятии предлагают задуматься о смене места проведения Сурхарбана
Поправки планируется внести в закон «Об административных правонарушениях»
Юные лесники высадили саженцы сирени на пришкольном участке
Авторами и создателями композиции стали осуждённые