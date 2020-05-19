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В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились три северных оленя

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Это подарок даже не для нас, а для всей республики», - отмечают сотрудники музея про дар «Забайкальского горнорудного предприятия»

В Живом уголке Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ, помимо волчат, жеребёнка, детёнышей енотовидных собак, яков, ещё одно пополнение. В учреждение привезли северных оленей, точнее оленят. Напомним, подарило музею животных ОАО «Забайкальское горнорудное предприятие». 

- Обещали уже давно, и какие-то организационные вопросы решались. Всё сложилось наконец, и в этом году мы ждали, чтобы дорога установилась – то есть туда и зимой нельзя, и летом нельзя: видимо, только весной можно. И как только установилась дорога, выехал специалист за ними. Они (ОАО «Забайкальское горнорудное предприятие» – прим. ред.) нам транспорт предоставили, привезли. Это подарок даже не для нас, а для всей республики, - рассказала «Байкал-Daily» Наталья Третьякова, ветеринарный врач музея.

Витим, Луне (в переводе с эвенкийского - снежная), Джерга (в переводе с эвенкийского - счастье) постепенно привыкают к новому месту. По словам специалистов, животные уже немного подросли.

- Мы смотрели опыт других зоопарков, советовались – зоопарки нам дали несколько рационов, и мы сейчас пробуем. В принципе они не похудели, ничего, то есть первое время, может быть, стресс у них был, но сейчас упитанные. Кажется, с того времени они поправились, подросли. Сейчас трава появилась, они получают витамины. Кроме травы, у них в рационе – и овес, и комбикорм, и кукуруза, и орехи, - продолжает ветеринарный врач.

Посетители смогут посмотреть на «новичков», полюбоваться ими после отмены всех ограничительных мер в республике.

- В нашем Уголке живой природы насчитывается более 100 животных. И это одно из самых любимых мест отдыха наших горожан. Когда мы откроемся, улан-удэнцев встретит новинка – у нас появились новые обитатели, северные олени. Настоящие, коренные жители севера Бурятии. Мы выражаем большую благодарность «Забайкальскому горнорудному предприятию» за помощь - доставку животных к нам - и, конечно же, за сам подарок в виде оленей. Наше долгожданное желание осуществилось, - заключает директор Этнографического музея народов Забайкалья Алексей Маладаев.  

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