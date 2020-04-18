На деньги с продажи он купил алкоголь
17 апреля в полицию обратился 50-летний житель Кяхты и сообщил, что неизвестные украли из кладовой на веранде его дома сварочный аппарат и шуруповёрт. Мужчина уточнил, что сам в этот момент отлучился в магазин, в жилище оставалась пожилая мать. Ущерб составил 14 тысяч рублей.
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого – 49-летнего горожанина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.
Установлено, что он с компанией находился у соседей заявителя. Увидев, что мужчина уходит из дома, злоумышленник проник в его ограду и совершил кражу. Шуруповёрт подозреваемый продал прохожему, на вырученные деньги приобрел алкоголь. Сварочный аппарат он реализовать не успел.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии продал украденный шуруповёрт прохожему
Общество, Фото:
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