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Житель Бурятии продал украденный шуруповёрт прохожему

Житель Бурятии продал украденный шуруповёрт прохожему
Общество,  Фото:pixabay.com
На деньги с продажи он купил алкоголь

17 апреля в полицию обратился 50-летний житель Кяхты и сообщил, что неизвестные украли из кладовой на веранде его дома сварочный аппарат и шуруповёрт. Мужчина уточнил, что сам в этот момент отлучился в магазин, в жилище оставалась пожилая мать. Ущерб составил 14 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого – 49-летнего горожанина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

Установлено, что он с компанией находился у соседей заявителя. Увидев, что мужчина уходит из дома, злоумышленник проник в его ограду и совершил кражу. Шуруповёрт подозреваемый продал прохожему, на вырученные деньги приобрел алкоголь. Сварочный аппарат он реализовать не успел.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
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