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В Бурятии ушла из жизни известный педагог по вокалу

В Бурятии ушла из жизни известный педагог по вокалу
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После тяжёлой болезни скончалась руководитель детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд» Сэсэгма Ринчинова

Ушла из жизни после тяжёлой болезни скончалась талантливый руководитель, педагог по вокалу, руководитель детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд», преподаватель школы искусств №8 Сэсэгма Цыбиковна Ринчинова. Об этом сообщили в минкультуры Бурятии.

Сэсэгма Цыбиковна – бессменный педагог по вокалу проекта детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд» с 2012 года. Была награждена многочисленными благодарственными письмами, дипломами, почётными грамотами, медалью «За вклад в развитие образования» за выдающиеся заслуги в номинации «Учитель Энциклопедии «Одаренные дети - будущее России».

О главной в жизни работе Сэсэгма Цыбиковна говорила: «Работая более 25 лет с детьми разных возрастов, мне приходится ежегодно готовить детей к конкурсам «Дангина», «Гэсэр», «Наранай туяа», «Учитель года», «Ученик года», «Серебряный микрофон», «Юный Будамшуу», «Аялга», «Юный музыкант» и многочисленным другим конкурсам и фестивалям. Всегда самой большой проблемой для нас, преподавателей и воспитателей, становится отсутствие детского репертуара на бурятском языке. Даже если есть что петь, то в районах, да и в самом Улан-Удэ не всегда есть возможность записи качественных фонограмм (отсутствие прежде всего финансов и аранжировщиков, пишущих детские песни). А все сборники нашей музыкальной студии «Мүнгэн хонхонууд» по желанию многочисленных преподавателей и родителей выпускаются с фонограммами – минус и доступными в ютубе видеоклипами».

Её единомышленники вспоминают, что Сэсэгма Цыбиковна с большой ответственностью работала с солистами над произношением и репетировала с детьми в Улан-Удэ, тогда как другой руководитель студии плотно работает в Москве. Новость стала глубоким потрясением для всех, кто работал вместе с педагогом. Юные певцы ждали, что она скоро выздоровеет, и начнутся репетиции новых песен.

Родители вспоминают:

«Сэсэгма Цыбиковна действительно очень любила всех детей нашей студии, всегда переживала за каждое выступление, радовалась каждой победе детей и занималась с особой любовью».
«Сэсэгма Цыбиковна всю душу вложила в наших детей. Смотрю фотографии и вижу, как много сделано ею».
«Она умела настроить и голос и психологически, привила очень правильные качества, не только как артиста, но как и человека. Спасибо за всё, что сделала для наших деток».
«Это большая утрата для нас всех. Нам очень будет не хватать человека, который так любил детей и своё дело».

Прощание состоится 13 апреля по адресу: посёлок Матросова, ул. Тюленина, 106, с 11.40 до 13.40 часов.

Творческий путь:

Выпускница Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусства по специальности «Артистка, руководитель самодеятельного оркестра, преподаватель». Также закончила Улан-Удэнское музыкальное училище им. П.И. Чайковского в 1985 году.

С 1988 по 1991 гг., работала художественным руководителем в селе Судунтуй Агинского Бурятского округа, создав ансамбль народных инструментов, мужской вокальный ансамбль и хор.

С 1991 по 1996 гг. – музыкальный руководитель детского сада «Ургы» села Судунтуй Агинского района.

С 1996 по 1997 гг. – музыкальный руководитель детского сада «Улаалзай» в Улан-Удэ.

С 1997 по 2001 гг. – учитель музыки Бургуйской средней школы, художественный руководитель Дома культуры села Бургуй Закаменского района. За этот период создала детский ансамбль песни и танца «Эдир наһан». Юные артисты участвовали и становились лауреатами районных и республиканских конкурсов и фестивалей, вели активную концертную деятельность.

С 2001 работала преподавателем по классу хуур и фольклор в Детской школе искусств №8 Улан-Удэ.

С 2012 года художественный руководитель детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд».

Работы Сэсэгмы Цыбиковны: 





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