В Бурятии ушла из жизни известный педагог по вокалу















Ушла из жизни после тяжёлой болезни скончалась талантливый руководитель, педагог по вокалу, руководитель детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд», преподаватель школы искусств №8 Сэсэгма Цыбиковна Ринчинова. Об этом сообщили в минкультуры Бурятии.Сэсэгма Цыбиковна – бессменный педагог по вокалу проекта детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд» с 2012 года. Была награждена многочисленными благодарственными письмами, дипломами, почётными грамотами, медалью «За вклад в развитие образования» за выдающиеся заслуги в номинации «Учитель Энциклопедии «Одаренные дети - будущее России».О главной в жизни работе Сэсэгма Цыбиковна говорила: «Работая более 25 лет с детьми разных возрастов, мне приходится ежегодно готовить детей к конкурсам «Дангина», «Гэсэр», «Наранай туяа», «Учитель года», «Ученик года», «Серебряный микрофон», «Юный Будамшуу», «Аялга», «Юный музыкант» и многочисленным другим конкурсам и фестивалям. Всегда самой большой проблемой для нас, преподавателей и воспитателей, становится отсутствие детского репертуара на бурятском языке. Даже если есть что петь, то в районах, да и в самом Улан-Удэ не всегда есть возможность записи качественных фонограмм (отсутствие прежде всего финансов и аранжировщиков, пишущих детские песни). А все сборники нашей музыкальной студии «Мүнгэн хонхонууд» по желанию многочисленных преподавателей и родителей выпускаются с фонограммами – минус и доступными в ютубе видеоклипами».Её единомышленники вспоминают, что Сэсэгма Цыбиковна с большой ответственностью работала с солистами над произношением и репетировала с детьми в Улан-Удэ, тогда как другой руководитель студии плотно работает в Москве. Новость стала глубоким потрясением для всех, кто работал вместе с педагогом. Юные певцы ждали, что она скоро выздоровеет, и начнутся репетиции новых песен.Родители вспоминают:«Сэсэгма Цыбиковна действительно очень любила всех детей нашей студии, всегда переживала за каждое выступление, радовалась каждой победе детей и занималась с особой любовью».«Сэсэгма Цыбиковна всю душу вложила в наших детей. Смотрю фотографии и вижу, как много сделано ею».«Она умела настроить и голос и психологически, привила очень правильные качества, не только как артиста, но как и человека. Спасибо за всё, что сделала для наших деток».«Это большая утрата для нас всех. Нам очень будет не хватать человека, который так любил детей и своё дело».Прощание состоится 13 апреля по адресу: посёлок Матросова, ул. Тюленина, 106, с 11.40 до 13.40 часов.Выпускница Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусства по специальности «Артистка, руководитель самодеятельного оркестра, преподаватель». Также закончила Улан-Удэнское музыкальное училище им. П.И. Чайковского в 1985 году.С 1988 по 1991 гг., работала художественным руководителем в селе Судунтуй Агинского Бурятского округа, создав ансамбль народных инструментов, мужской вокальный ансамбль и хор.С 1991 по 1996 гг. – музыкальный руководитель детского сада «Ургы» села Судунтуй Агинского района.С 1996 по 1997 гг. – музыкальный руководитель детского сада «Улаалзай» в Улан-Удэ.С 1997 по 2001 гг. – учитель музыки Бургуйской средней школы, художественный руководитель Дома культуры села Бургуй Закаменского района. За этот период создала детский ансамбль песни и танца «Эдир наһан». Юные артисты участвовали и становились лауреатами районных и республиканских конкурсов и фестивалей, вели активную концертную деятельность.С 2001 работала преподавателем по классу хуур и фольклор в Детской школе искусств №8 Улан-Удэ.С 2012 года художественный руководитель детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд».