В мероприятии приняли участие 12 школьных команд Железнодорожного района
17 сентября в парке имени Орешкова прошла соревновательная программа «Тропа мужества». В мероприятии приняли участие 12 школьных команд Железнодорожного района.
Участники соревновались в конкурсных этапах: «Змейка», «Эстафета», «Кот в мешке», «Кольцеброс» и т.д.
По итогам соревнований первое место заняла команда школы № 38, второе место у школы № 64, третье место школы №28.
Все победители, призёры и участники награждены памятными призами и дипломами, сообщили в администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.
Школьники Улан-Удэ соревновались в «Тропе мужества»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В программе праздника – концерт, игры, весёлые аниматоры и призы
Сергей Шаргунов в своей авторской программе показал «лица азиатского приграничья»
Они победили в командном соревновании в дисциплине «рапид»
Началось строительство нового комплекса за 108 млн. рублей
В мероприятии приняли участие 12 школьных команд Железнодорожного района
Необычный объект появится на набережной
Бабье лето будет недолгим
В эти выходные в школе № 56 прошёл первый открытый турнир по шахматам на призы Улан-Удэнского авиазавода
Акция прошла в Бичуре
Для гостей провели экскурсию и показали концерт
В Екатеринбурге завершился чемпионат ФСИН России по самбо
Если вы не хотите испортить впечатление о долгожданном отдыхе, ещё до его начала, «Теплоэнергосбыт Бурятии» настоятельно рекомендует погасить всю имеющуюся задолженность
Сотрудники учреждений и подразделений УФСИН, а также коллектив ветеранов УИС представили выращенный на своих огородах урожай и приготовленные из него всевозможные блюда, консервации, напитки, поделки на суд зрителей и жюри
Спортсмены проводят сборы в Онохое
18 и 19 сентября на участке Мысовая – Улан-Удэ изменится расписание движения пригородных поездов №№6632, 6612, 6622