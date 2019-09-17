Школьники Улан-Удэ соревновались в «Тропе мужества»

В мероприятии приняли участие 12 школьных команд Железнодорожного района



17 сентября в парке имени Орешкова прошла соревновательная программа «Тропа мужества». В мероприятии приняли участие 12 школьных команд Железнодорожного района.



Участники соревновались в конкурсных этапах: «Змейка», «Эстафета», «Кот в мешке», «Кольцеброс» и т.д.



По итогам соревнований первое место заняла команда школы № 38, второе место у школы № 64, третье место школы №28.



Все победители, призёры и участники награждены памятными призами и дипломами, сообщили в администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.





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