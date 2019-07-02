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Федеральную трассу «Сибирь» в Тулуне открыли

Федеральную трассу «Сибирь» в Тулуне открыли
Общество, 
Во время отсутствия транспортного сообщения скопились более тысячи машин

В Иркутской области открыли дорогу в город Тулун. закрытую из-за подтопления. Теперь водители могут ехать по маршруту «Иркутск-Красноярск, Иркутск-Братск», а также в обратном направлении.

- Вместе с тем, инспекторы ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям большегрузного транспорта учитывать значительное скопление транспорта вблизи Тулуна и во избежание заторов, не спешить с прохождением этого участка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В настоящее время на месте ЧС несут службу 9 экипажей ГИБДД. Задача дорожной полиции заключается в регулировании движения автомобилей, недопущение возникновения затруднений в прохождения потока автомобилей.

Сейчас в окрестностях Тулуна скопилось 490 большегрузов, со стороны Нижнеудинска – 400, в Зиминском районе – 225. После того как все они продолжат свой путь, трасса станет свободна для других участников дорожного движения, находящихся в Куйтунском, Черемховском, Заларинском, Братском, Нижнеудинском, Тайшетском и других района области.

- Полиция продолжит информирование водителей о дорожной ситуации в регионе, - уверили в ведомстве.



Как сообщал «Байкал-Daily», в результате наводнения в Иркутской области погибли 14 человек. Разрушены дома, мосты и дороги. Людей эвакуируют из затопленных домов на вертолётах, лодках. Психологи оказывают помощь пострадавшим от паводка. На месте работают не только спецслужбы, но и волонтёры.

дороги
 
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