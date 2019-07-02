В Иркутской области число погибших при наводнении выросло до 14-ти





Всего, по уточнённым данным, с 25 июля в шести районах Иркутской области подтопило 96 населённых пунктах – более 10 тысяч жилых домов, 6,8 тысяч приусадебных участков, 49 социальных объектов, вроде школ, детских садов и фельдшерско-акушерских пунктов. По уточненной информации, за медицинской помощью обратилось 1303 человека. Госпитализирован 201 человек, в том числе 41 ребёнок, основной диагноз – переохлаждение, сообщили сегодня в ГУ МЧС по Иркутской области.



С затопленных территорий эвакуированы 2563 человека, в том числе 574 ребёнка. На сегодняшний день в 15 пунктах временного размещения находятся 676 человек, остальные временно живут у родственников и знакомых.













Тысячи жителей остаются без света, некоторые жалуются на перебои со связью. Более 600 голов крупного рогатого скота, лошадей и свиней, возможно, погибло в зоне паводка. Спасти удалось более 100 животных.













Экстренные службы продолжают работать в зоне подтопления. Жителям пострадавших территорий помогают спасатели Сибирского спасательного центра, Сибирского и Байкальского поисково-спасательных отрядов, аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Красноярскому краю - всего 210 человек. Прокуратура Иркутской области открыла шесть мобильных приемных в пострадавших от паводка Тулунском, Нижнеудинском, Чунском, Тайшетском, Зиминском, Куйтунском районах, сообщается во вторник на сайте региональной прокуратуры.



Самолётом Ил-76 в Иркутскую область доставлены наливные дамбы, спасательные лодки, палатки и одеяла, полученные со складов Росрезерва. Также доставлены выделенные минздравом России средства иммунизации на 3500 человек, чтобы не допустить распространения инфекций на подтопленных территориях. Особую группировку сил составляют военные. В район ЧС направили около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолёта Ми-8.



В Тулуне начнёт работу паромная переправа, сообщается во вторник в официальной группе администрации Тулуна «Вконтакте».



Военнослужащие Центрального военного округа обеспечат население в зоне паводка в Иркутской области 6 тоннами хлеба в сутки. Местный хлебозавод был подтоплен, после чего появлялись сообщения о том, что спекулянты продают булку за 150 рублей. Как сообщил во вторник журналистам начальник управления технического обеспечения округа генерал-майор Олег Лучанский, в регион направлен второй передвижной хлебозавод.



- Ранее мы перевезли и развернули один хлебозавод, который производит 3 тонны хлеба в сутки. Сегодня перевезли второй хлебозавод, чтобы военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения могли выпекать 6 тонн хлеба ежедневно, что позволит перекрывать потребность гражданского населения в районе подтопления, - сказал он.



Военнослужащие также будут доставлять до 200 тонн питьевой воды ежедневно автоцистернами населению в зоне паводка.



К настоящему моменту в регионе сформированы пункты приёма продуктов питания и вещей для пострадавших от подтопления в Иркутской области. Всего их 26, а также организованы 42 пункта временного размещения.



- Ситуация в области сейчас крайне сложная. Мы уже активно ведем сбор средств, а также гуманитарной помощи пострадавшим. Часть груза уже в пути. Сейчас важно определить какая требуется помощь и в каких объемах — продукты питания, вода, вещи, техника, – подчеркнул председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.













На время восстановления пострадавших от паводков поселений людей предлагают освободить от оплаты за электроэнергию. Об этом сообщает издание «Иркутск сегодня». Предложение озвучил Сергей Сокол на рабочей встрече с гендиректором ПАО «Иркутскэнерго» Олегом Причко. Он отметил, что в затопленных территориях требуется оперативно отремонтировать электросети. Когда уйдёт вода, люди будут пытаться просушить, восстановить свои дома и другие постройки, и расход электроэнергии неизбежно начнет расти.



Президент России Владимир Путин 29 июня провёл совещание в аэропорту Братска. Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком. Президент проведёт ещё одно совещание 3 июля.













Владимир Путин заявил, что восстановление жилья должно начаться немедленно, чтобы люди не остались на улице к зиме. Школы, детсады и больницы должны быть оперативно восстановлены. Президент поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим и потребовал наладить полное информирование людей в пострадавших районах. Одной из важнейших задач он назвал обеспечение людей питьевой водой.



Правительство России выделило Иркутской области 662 млн рублей. Из областной казны на выплаты пострадавшим направлено 318 млн рублей. Единовременная выплата составит 10 тысяч рублей, за частичную утрату имущества - 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей - за полную. За полученную при паводке легкую степень вреда здоровью предусмотрено 200 тысяч рублей, средней и тяжелой степени тяжести - 400 тысяч рублей. Родственники погибших получат компенсацию в 1 млн рублей и возмещение затрат на погребение.













Последний раз серьезное наводнение произошло в регионе в 1984 году. Многие просто не восприняли всерьез предупреждения об опасности и ждали, что вода вскоре пойдет на спад.







По последним данным, уровень воды в реке Ия в Тулуне упал до 952 сантиметров. Критическая отметка составляет 700 сантиметров.





Стихия повредила 13 автомобильных мостов. Сегодня в Тулунском районе перекрыто движение федеральной трассе «Сибирь». МЧС обратилось к гражданам и дальнобойщикам с призывом отказаться от поездок в сторону Тулуна в обоих направлениях.- В связи со сложившейся обстановкой населению необходимо воздержаться от передвижения через муниципальное образование или выбрать альтернативные маршруты движения воздушным и железнодорожным транспортом, - отмечают в ГУ МЧС по Иркутской области.Подтоплены семь участков дорог местного значения. Ущерб от наводнения дорогам региона оценивается примерно в 800 млн рублей, сельскому хозяйству - в 300 млн.Житель Тулуна Павел Василевский 30 июня дозвонился в программу «Вести-Иркутск» и рассказал, что его бабушка, жившая в посёлке Красный Яр, утонула в собственном доме. Старушка поверила словам мэра города Юрия Кариха, что вода вскоре пойдёт на спад. Репортаж позднее был показан на федеральном телеканале «Россия-24».- Наш мэр Юрий Карих сказал: «Не беспокойтесь, всё нормально». В 4 часа он объявил по радио, что в 6 часов вода пойдёт на спад. Моя бабушка, находившаяся в посёлке Красный Яр, услышав эту информацию, сказала, что никуда не пойдёт, раз мэр так сказал. Последний бабушкин звонок был маме, она сказала, что сидит на комоде с двумя собаками на руках, а вода по горло. Она просто прощалась и говорила: «Простите за всё».