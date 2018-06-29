В Улан-Удэ прибыли участники автомобильного крёстного хода

Крестный ход приурочен к 100-летию со дня мученической гибели царской семьи



В Улан-Удэ сегодня, 29 июня, прибыли участники автомобильного крёстного хода, организованного Магаданской областной организацией Всероссийского общества инвалидов. Крестный ход приурочен к 100-летию со дня мученической гибели царской семьи.



Общая протяженность крёстного хода 15 тысяч км., он завершится в середине июля в Екатеринбурге в монастыре Ганина Яма.



В программе мероприятий в столице Бурятии - молебен в Одигитриевком соборе и установка поклонных крестов.



