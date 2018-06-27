Бурятия приняла экспедицию блогеров

27 июня состоялся круглый стол в зале заседания министерства финансов с участниками этнотуристической экспедиции «Маршруты России»



Участниками экспедиции «Маршруты России» являются молодые блогеры, журналисты и специалисты в сфере межнациональных отношений в возрасте от 18 до 30 лет. В ходе экспедиции ребята выполняют тематические задания, общаются с коренным народами России и проводят яркие интерактивы.



Первый маршрут стартовал с 25 июня по 2 июля по территории Восточной Сибири: Забайкальский край, Республика Бурятия, Иркутская область с посещением озера Байкал. Второй маршрут состоится с 13 по 19 августа на территории Поволжья: участники посетят Республику Башкортостан, Республику Марий Эл, Республику Татарстан, Удмуртскую Республику и Чувашскую Республику.



- Все из нас в Бурятии сегодня первый раз, мы только будем изучать Улан-Удэ, его красоты, я думаю ребятам очень многое понравилось, очень много вопросов сегодня было связано и с туризмом и молодежью, как раз то, что нас интересует,- отметил организатор молодежной этнотурестической экспедиции «Маршруты России» Алексей Беленький.



Участников экспедиции помимо ежедневных тематических заданий ждет насыщенная познавательная программа: посещение национальных памятников культуры, музеи, выставки, культурные центры, национальные парки, соборы и храмы ,а также посещение мест известных своей национальной кухней.



«Маршруты России»- это проект, инициированный агентством Росмолодежь, нацеленный на создание молодежной межкультурной коммуникации и объединений национальностей по всей стране, сообщает пресс-служба минспорта РБ.

