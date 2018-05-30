Посвящённая ламам выставка открылась в Улан-Удэ

На экспозиции представлены вещи выдающихся религиозных деятелей Бурятии
Сегодня, 30 мая, в Музее истории Бурятии на экспозиции «Суута багшын соло. Гимн великому мастеру» открылась выставка, посвящённая 175-летию XI Пандито Хамбо ламы Чойнзон-Доржи Иролтуева и 165-летию Цаннит Хамбо ламы Агвана Доржиева.
Чойнзон-Доржи Иролтуев (1843-1918) - XI Пандито Хамбо лама, выдающийся религиозный деятель, учитель, врач тибетской медицины.
На выставке представлены уникальные предметы, священные реликвии из личной коллекции Хамбо ламы Иролтуева, которые он привёз из паломничества в Индии, Таиланде (Сиам) и Китае в 1898 и 1903 гг., представлены одеяние и головные уборы ламы. Отдельным блоком показаны предметы Цаннит Хамбо Агвана Доржиева: очки, заграничный паспорт, визитная карточка, книга «История происхождения бурят-монгольского народа», изданная в издательстве «Наран», и уникальные письма тибетского правительства Далай-ламы XIII, адресованные Доржиеву, сообщили в Национальном музее Бурятии.
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