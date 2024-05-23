В Улан-Удэ собиравшегося домой участника СВО не пустили в маршрутку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Никто из пассажиров за него не заступился



Об этом инциденте рассказали накануне в местной группе «Своих не бросаем» во «ВКонтакте». Участника спецоперации из Мухоршибирского района не пустили в маршрутку на автовокзале в Улан-Удэ, потому что он был немного выпивший. Рядом с бойцом в этот момент находилась одна из волонтёров, которая купила ему билет и напоила чаем.



Доброволец несколько раз подходила к водителю микрика и просила отвезти военнослужащего домой. Никто из пассажиров за него не заступился. Мухоршибирцев за это пристыдили. «Люди, которые сидели в автобусе, неужели вы не могли договориться? Это ведь ваш земляк», – говорится в посте, опубликованном в группе.



В итоге вопрос всё-таки удалось решить. Бригадир маршрута посадил участника СВО в свой автобус и повёз домой. В Хошун-Узуре защитника должен был встретить глава сельского поселения, который доставит его до родного села.



