Деньги вернулись в республиканский бюджет
Сотрудника администрации Кяхтинского района привлекли к ответственности за неэффективное расходование средств субсидии, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
- В 2023 году районной администрации из республиканского бюджета выделены денежные средства на проведение мероприятий по внесению изменений в градостроительную документацию и отражению в них имеющихся на территории района зон подтопления в срок до 31 декабря 2023 года. В целях исполнения соглашения о предоставлении субсидии заключен муниципальный контракт с подрядной организацией. В нарушение Бюджетного кодекса РФ орган местного самоуправления до конца финансового года целевые мероприятия не провёл. Работы по муниципальному контракту не исполнены, в связи с чем средства субсидии в полном объёме возвращены в бюджет республики, - говорится в сообщении.
В связи с неэффективным использованием средств субсидии руководитель муниципального казённого учреждения, ответственный за исполнение этих бюджетных обязательств, привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ «Нарушение получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов». В прокуратуре уточнили, что его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
В Бурятии чиновника оштрафовали за неэффективное расходование субсидии
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