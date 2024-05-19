В Улан-Удэ покажут самый «рыжий» фильм года



В Улан-Удэ, как и по всей стране, на большие экраны вышел фильм «Огненный лис» (возрастное ограничение – 6+), который уже назвали самым «рыжим» фильмом года. В нём нет ни людей, ни компьютерной графики – только животные, лисы Кроноцкого заповедника на Камчатке, которые и стали главными героями картины.



Сам сюжет – трогательная, жизнеутверждающая и, что самое примечательное, непридуманная история храброго лисёнка по имени Ветер и его приключения на фоне удивительной природы Камчатки. Жизнь рыжего хищника началась с трагедии – он потерял всю семью после нападения медведя, в одиночку искал пропитание и прятался от непогоды. Ветер повзрослел, влюбился в смелую лисицу Лаву, но теперь вынужден прятать от косолапого уже своих детёнышей.



Предпоказ состоялся накануне в одном из кинотеатров Улан-Удэ (6+). Представил фильм директор Байкальского заповедника – Василий Сутула, ведь такие истории объединяют всех сотрудников заповедной системы России. Среди зрителей разыграли три семейных сертификата на посещение визит-центра «Байкал заповедный» в кабанском посёлке Танхой.



Съёмки картины проходили на территории Кроноцкого заповедника – в мире диких северных оленей, медведей, волков, рысей и лис. Одна экстремальная экспедиция создателей «Огненного лиса» – Анны и Дмитрия Шпиленков – обернулась тремя, которые продолжались в общей сложности 26 месяцев.



Спланировать поведение и события в жизни зверей невозможно, потому заправляла всем сама природа. А авторы картины, затаив дыхание, следили за реальными перипетиями в жизни лисёнка – будто смотрели художественный блокбастер.



- Отсмотреть материал и сделать из него сценарий было трудно даже физически. Героя мы рассмотрели не сразу – долгое время думали, что главной героиней будет Лава. Но у неё в жизни не случилось испытаний, истории преодоления. В итоге получился Ветер, который за три года на наших глазах превратился в настоящего героя. Мне хотелось, чтобы зритель понял: несмотря на то, что мы не идеальны, можно реализовать свои шансы, добиться любви и быть счастливыми, – отметила сценарист Анна Шпиленок.



Снимали фильм в экстремальных условиях – создатели обходились без полноценного питания, тепла, а порой – и просто сухой постели. Чтобы пережить отсутствие элементарного комфорта в процессе полевой экспедиции, Анне даже пришлось побрить голову.



Есть и немало других интересных фактов о картине. «Огненный лис» – третий фильм Дмитрия Шпиленка. Он – автор и создатель картин «Медведи Камчатки. Начало жизни» (0+) и «Нерка. Рыба красная» (6+).



Чтобы создать картину для большого экрана, потребовалась камера Red V-Raptor, которая снимает видео 8K со скоростью до 120 кадров в секунду. Всего за 26 месяцев отсняли 250 терабайт материала. Анне и Дмитрию удалось настолько расположить к себе лис, что Лава и Ветер «оставляли» с ними лисят и уходили на охоту. Люди с оборудованием – идеальное «пугало» для хищников: почувствовав их, медведи обходили нору.



Возрастное ограничение – 6+

