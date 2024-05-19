«Щепки летят»: Деревянный мост на севере Бурятии разрушается на глазах

Люди боятся, что их в любой момент может отрезать от цивилизации
Жителей Северо-Байкальского района обеспокоило состояние деревянной переправы через реку Иркана. Она расположена на региональной трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян».
Мост, по словам сельчан, рушится на глазах. «Только щепки летят», – рассказали люди в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
Северяне боятся, что если сооружение рухнет, все разом окажутся отрезаны от цивилизации, ведь именно по этой дороге им доставляют продукты.
Мост пообещали привести в порядок в ближайшие две недели. В компании, которая и займётся ремонтом, сообщили, что сейчас как раз идёт заготовка пиломатериала.
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