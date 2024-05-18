18 мая

17 мая

Популярное

Улан-удэнка отсудила компенсацию после получения травмы в кафе

Улан-удэнка отсудила компенсацию после получения травмы в кафе
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Владелец кафе не смог оспорить решение суда

Улан-удэнка обратилась в суд с требованием взыскать с индивидуального предпринимателя убытки, понесённые в результате получения травмы.

Женщина получила травму ноги на входе в помещение кафе индивидуального предпринимателя, оступившись на незакреплённой должным образом плите.

Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение о частичном удовлетворении требований истца. С бизнесмена в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей, утраченный заработок в 40 987 рублей, материальный ущерб в 6 533 рублей, штраф в 38 760 рублей.

Предприниматель с решением суда первой инстанции не согласился.

- Представитель ответчика в апелляционной жалобе указал, что карта травматики, на которую сослался суд первой инстанции, не соответствует требованиям относимости, допустимости и достоверности, и не подтверждает факт получения истцом травмы в кафе и по вине ответчика. Полагает, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие вину ответчика, что в действиях истца усматривается злоупотреблением правом. Считает, что к показаниям свидетелей, допрошенных в суде первой инстанции, необходимо было отнестись критически, поскольку кроме их показаний, иных достоверных доказательств наличия на крыльце кафе незакрепленных плит, не представлено, - рассказали в Верховном суде Бурятии.

В итоге судебная коллегия не усмотрела оснований для повторной оценки доказательств, представленных в материалах дела. Суд первой инстанции подробно описал и оценил все доказательства, совокупность которых позволила суду прийти к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца.

- Кроме того, бремя доказывания отсутствия вины в причинении вреда в соответствии с пунктом 2 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ возлагается на ответчика, однако ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих отсутствие его вины, - заключили в суде.
суд общепит

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии получил срок за собранную коноплю
Житель Бурятии получил срок за собранную коноплю
Происшествия, 18.05.2024
Растение он собрал недалеко от дома 
Улан-удэнка отсудила компенсацию после получения травмы в кафе
Улан-удэнка отсудила компенсацию после получения травмы в кафе
Происшествия, 18.05.2024
Владелец кафе не смог оспорить решение суда
На севере Бурятии тушат сложные лесные пожары
На севере Бурятии тушат сложные лесные пожары
Происшествия, 18.05.2024
Возгорания возникли по вине человека
В Улан-Удэ сотрудники ЧОП избили постояльца гостиницы
В Улан-Удэ сотрудники ЧОП избили постояльца гостиницы
Происшествия, 17.05.2024
Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий
17-летний улан-удэнец угнал мотоцикл
17-летний улан-удэнец угнал мотоцикл
Происшествия, 17.05.2024
Его задержали бдительные росгвардейцы
В центре Улан-Удэ «Тойота Камри» попала под трамвай
В центре Улан-Удэ «Тойота Камри» попала под трамвай
Происшествия, 17.05.2024
Водитель не успел проскочить через пути 
В Улан-Удэ курьеры телефонных мошенников получили сроки
В Улан-Удэ курьеры телефонных мошенников получили сроки
Происшествия, 17.05.2024
Молодые люди будут не только сидеть, но и должны вернуть обманутым пенсионерам всё, что у них забрали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^