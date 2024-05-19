В пригородном селе в Бурятии вспыхнул жилой дом

Происшествия, Фото: МЧС по Бурятии

При пожаре никто не пострадал



Возгорание произошло днём 19 мая в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй. В ДНТ «Багульник» вспыхнул дом, рассказали в республиканском управлении МЧС.



Туда сразу отправились сотрудники 3-го Тарбагатайского отряда ГПС Бурятии и МЧС. Когда они прибыли на место, пламя уже полностью охватило дом и повредило кровлю.



Угрозы перехода огня на соседние строения не было. Обошлось без пострадавших. На месте работает дознаватель.



