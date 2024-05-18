Растение он собрал недалеко от дома
Жителя Прибайкальского района Бурятии приговорили к двум годам лишения свободы за приобретение, хранение наркотического средства. Сельчанин собирал сухую «травку» возле ограды своего дома.
- Судом установлено, что мужчина, находясь дома, решил собрать сухую растительную массу-конопля (марихуана) для использования в личных целях. Вышел за ограду своего дома, собрал рукой в имеющийся при себе полимерный пакет чёрного цвета верхушечные части наркотикосодержащего растения конопля, тем самым незаконно приобрёл без цели сбыта наркотическое средство, - сообщает Прибайкальский районный суд.
Растительную массу изъяли сотрудники полиции, экспертиза подтвердила, что масса растительного происхождения, наркотическое средство – каннабис.
Житель Бурятии получил срок за собранную коноплю
Происшествия, Фото:
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