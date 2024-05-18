18 мая

17 мая

Популярное

На ВСЖД модернизировали более 20 км железнодорожных путей

На ВСЖД модернизировали более 20 км железнодорожных путей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива

В Бурятии на участке Тимлюй - Селенга

С начала ремонтно-путевой кампании на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД), которая стартовала 28 апреля, всеми видами работ обновлено свыше 20 км пути и уложено семь стрелочных переводов.

Сейчас ремонт пути проводится на участках Разгон - Облепиха, Гришево - Касьяновка и Подкаменная - Большой Луг в Иркутской области, а также Тимлюй - Селенга в Республике Бурятия.

На Байкало-Амурской магистрали предстоит обновление участка Окусикан - Казанкан и пути на станциях Киренга и Куанда, сообщает пресс-служба дороги.

Ремонтно-путевая кампания проводится параллельно с работами по развитию Восточного полигона (БАМ и Транссиб - ред.), которое предусматривает строительство дополнительных путей и разъездов.

ВСЖД железная дорога ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии проверяют фермерские стоянки
В районе Бурятии проверяют фермерские стоянки
Общество, 18.05.2024
Специалисты напоминают о пожарной безопасности 
Бурятский язык внедряется в сервис «Яндекса»
Бурятский язык внедряется в сервис «Яндекса»
Общество, 18.05.2024
На первом этапе на бурятский язык переведут 100 тысяч предложений
На ВСЖД модернизировали более 20 км железнодорожных путей
На ВСЖД модернизировали более 20 км железнодорожных путей
Общество, 18.05.2024

В Бурятии на участке Тимлюй - Селенга


Глава Бурятии представил республику на VIII российско-китайском ЭКСПО
Глава Бурятии представил республику на VIII российско-китайском ЭКСПО
Экономика, 18.05.2024

«Мы – ворота в Азию», отметил Алексей Цыденов


В Иркутской области помолятся хозяину Ольхона
В Иркутской области помолятся хозяину Ольхона
Общество, 18.05.2024
Тайлган откроет сезон шаманских жертвоприношений
В Улан-Удэ до +22 градусов
В Улан-Удэ до +22 градусов
Общество, 18.05.2024
В республике сохранится ветреная погода 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^