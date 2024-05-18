В районе Бурятии проверяют фермерские стоянки





Специалисты управления сельского хозяйства и муниципального контроля проверяют сельхозпроизводителей Иволгинского района на предмет соблюдения пожарного режима.Профилактическое мероприятие продлится весь следующий месяц, пока специалисты не объедут сельхозпроизводителей всех сельских поселений района, сообщили в администрации района.- Каждые стоянка и ферма должны быть максимально защищены от пожаров, поэтому руководители будут возводить минерализованные полосы шириной 10 метров, а также предусмотрены все профилактические мероприятия, - отметила и.о. ведущего специалиста УСХ Иволгинского района Римма Дугарова. – На территории сельского хозяйства должна быть убрана вся прошлогодняя трава и другой легковоспламеняющийся мусор.Комиссия не только проверила чистоту стоянок, но и определила сроки, когда должна быть сделана противопожарная полоса.Ширина минерализованной полосы, отделяющая граничащие с лесом объекты защиты, должна составлять 1,4 метров.- Собственники и землепользователи должны принимать меры по защите земель сельскохозяйственного назначения от зарастания растительностью, для этого необходимо своевременно скашивать траву и поддерживать чистоту, - отметил начальник УСХ Иволгинского района Владимир Вахрунов.Необходимо помнить, что выжигание сухой травы и мусора на землях сельскохозяйственного назначения строго запрещено, также как и использование открытого огня и разведение костров.В течение месяца будут проконтролированы все сельхозтоваропроизводители Иволгинского района. Специалисты вручили фермерам информативные памятки с подробными инструкциями, а руководители хозяйств, в свою очередь, расписались в журнале об информировании.