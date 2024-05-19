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В районе Бурятии назревает недовольство из-за постоянных отключений света

В районе Бурятии назревает недовольство из-за постоянных отключений света
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
А энергетики рассказали, что в этой ситуации самое печальное

В Бичурском районе растёт возмущение из-за участившихся перебоев со светом. Свои претензии по этому поводу местные жители высказали на днях в группе «Бичура-инфо. 24/7»

- Когда прекратятся отключения электроэнергии? Они происходят очень часто, а за киловатт-час мы, можно сказать, платим огромную сумму. Нельзя ли уже сделать капитальный ремонт электросетей? Построили солнечные батареи, но никаких изменений тарифа нет. Почему ни глава администрации, ни руководство не принимают никаких действий? – негодуют сельчане.

Начальник Бичурского РЭС Сергей Быков заявил, что тариф на свет в республике – ещё не самый высокий в России (сейчас – 3 рубля 46 копеек, с 1 июля будет 3 рубля 77 копеек за киловатт-час – прим.).

- Если сравнивать в целом по стране, Бурятия ближе к середине списка. К сожалению, тариф – то есть деньги, которые мы платим за свет – единственный источник финансирования электроэнергетики в республике. Заложенных в него средств хватает только на поддержание и текущий ремонт электросетей. А вот на модернизацию уже почти не остаётся. Больше никаких вложений или инвестиций нет, – отметил Сергей Быков.

Кроме того, в регионе дорогая сетевая составляющая.

- В Бурятии огромная протяжённость линий электропередач – тысячи километров ЛЭП, которые требуют обслуживания и больших финансовых затрат на ремонт. А самое печальное, что на конце этих линий небольшие сёла, где нет производства. То есть расходы на содержание не окупаются. В целом износ сетей превышает 80%. И решить проблему без федерального финансирования не получается. Пока приходится часто ремонтировать электросети и стремиться поддерживать их в хорошем состоянии, – заключил начальник РЭС.

В комитете по развитию инфраструктуры сообщили: недавно в райадминистрации прошло совещание под председательством врио главы района с участием общественности и энергетиков. На нём обсудили состояние электросетевого хозяйства в муниципальном образовании и участившиеся аварии.

В итоге решили провести инвентаризацию по фактическому потреблению электроэнергии в Бичуре и подготовить дорожную карту на 2024 год с планом работ по приведению сетей в нормативное состояние. Население пообещали информировать о предстоящих отключениях.

Бичурцы сетовали на постоянные отключения электроэнергии и два года назад, летом 2022-го. Недовольство высказывали жители посёлка Потанино.
 
- Падает ли снег, идёт ли дождь, дует ветер или просто очень жарко – у нас авария на линии и никто не торопится это устранять, аргументируя тем, что нет рабочих. В общем, доводы приводят разные – как говорится, ищут отговорки. То опоры упали, то бригада где-то у них. Мы – тоже люди, дома есть дети, старики. Не можем постоянно сидеть без света – уже не говоря про технику и холодильники, – писали сельчане в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

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