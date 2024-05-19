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Два спортсмена из Бурятии выиграли международные соревнования по боевому самбо

Два спортсмена из Бурятии выиграли международные соревнования по боевому самбо
Общество,  Фото:telegram-канал А. Цыденова

«Сборная России против сборной мира»

Сразу два бурятских спортсмена стали победителями международных соревнований серии Гран-при по боевому самбо (возрастное ограничение – 6+). Об этом сообщил в своём telegram-канале глава республики Алексей Цыденов. Алдар Намсараев досрочно одержал победу в весовой категории до 58 килограммов, а Константин Подойницын (до 71 кг) одолел в упорном поединке соперника из Монголии.

- Хочется пожелать всем спортсменам, чтобы схватки были только спортивными, – написал Цыденов. – Так держать, Бурятия гордится вами!.

Турнир серии Гран-при по боевому самбо среди мужчин проходит в эти выходные в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. По данным «Байкал-Daily», на него прилетел Сергей Елисеев – президент Всероссийской федерации самбо, Европейской федерации самбо и заслуженный тренер России.

- Было волнение. Волновался, честно говоря. Был мандраж, – рассказал после схватки в интервью Минспорта РБ Алдар Намсараев. – Это бывает, наверное, у каждого, спортсмена. Выходишь на ковёр – шум исчезает. Ты думаешь чисто о сопернике, о победе.

Намсараев выразил признательность Всероссийской федерации самбо и федерации самбо Бурятии за проведение турнира такого уровня.

- Организация на высоком уровне. Сборная России против сборной мира. Спасибо всем землякам, кто приехал поддержать, – добавил самбист.

Трибуны ФСК, кстати, были заполнены на 100 процентов.

- Соперник был очень хороший. Я ему уже один раз проигрывал в Чите. Знал, что меня поддерживают в Бурятии, – поделился после победы Константин Подойницын. – Родные, близкие здесь. Я был заряжен идти до конца. В начале боя пропустил удар, но потом смог перестроиться. И вот результат.

Спортсмен поблагодарил публику за поддержку и пообещал и дальше радовать земляков победами.

В чём фишка

Отличительной особенностью Гран-при в Улан-Удэ стало то, что турнир состоялся по правилам Лиги боевого самбо. Это организация, созданная для популяризации боевого самбо, поддержки и продвижения спортсменов на профессиональной арене.

В феврале 2020 года была подписана декларация о создании Лиги, сообщает Всероссийская федерация самбо. В городе Сочи состоялся первый турнир по правилам Лиги и на нём присутствовал президент России Владимир Путин (6+).

Создателями стали Аркадий Ротенберг – президент Лиги, Василий Шестаков – президент Международной федерации самбо (FIAS) и Сергей Елисеев – президент Всероссийской федерации самбо.

Девиз Лиги боевого самбо – «Лежачего не бьют». На Гран-при в Улан-Удэ не было предварительных встреч. Состоялись сразу титульные поединки в каждой весовой категории – финалы.

 - Мы долгое время вынашивали идею, как интегрировать Лигу в формат календарных соревнований по самбо, – прокомментировал старший тренер сборной России Александр Конаков. – Гран-при стал для нас очень хорошей отправной точкой. Улан-Удэ уже не в первый раз принимает крупные турниры по самбо, а дисциплина в  регионе очень хорошо развивается. На протяжении многих лет в состав сборной РФ входят представители Бурятии.

В списке участников – семь иностранцев и семь представителей России (жирным шрифтом выделены победители):

58 кг: Байсултанов Малик (Казахстан) – Намсараев Алдар (Россия, Бурятия)

64 кг: Тогтохбаяр Намбуу (Монголия) – Нестеров Александр (Россия, Нижегородская область)

71 кг: Тохтохбатар Тугсболт (Монголия) – Подойницын Константин (Россия, Бурятия)

79 кг: Джамаев Рамазон (Таджикистан) – Ширковский Даниил (Россия, Республика Татарстан)

88 кг: Рузиев Фуркат (Узбекистан) – Болотских Евгений (Россия, Белгородская область)

88 кг: Овежелдиев Сувхан (Туркменистан) – Интюхов Иван (Россия, Санкт-Петербург)

98 кг: Жээмырсаев Бекназар (Кыргызстан) – Тадин Артём (Россия, Новосибирск)

Возрастное ограничение – 6+

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