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Учитель из Бурятии прояснила судьбу добровольца из Бурятии на СВО

Учитель из Бурятии прояснила судьбу добровольца из Бурятии на СВО
Общество, 

Намсарай Намсараев «примет должность»

Бывший депутат Народного Хурала, журналист «Тивикома» Намсарай Намсараев сейчас находится в командировке на Дальнем Востоке. Об этом сообщила на своих страницах в соцсетях Оксана Бухольцева, тоже депутат предыдущего созыва парламента Бурятии. Сейчас она работает директором школы №5 в Токмаке, городе, расположенном на освобождённой части Запорожской области.

«Намсарай на связи, - написала она. - Вика, привет передала, ещё до его дня рождения. Кто не знает, то родился Намсарай Владимирович в День Победы. Сейчас он едет в один из дальневосточных регионов по службе. Но это ненадолго, и опять сюда, на СВО».

По словам Бухольцевой, «у Намсарая намечаются перемены».

«Да сейчас у многих военных прямо по Цою: «перемен, требуют наши сердца!» А что делать? В свете последних событий грядут перемены, главное, что хорошие. Я в это верю. Короче, Намсарай принимает должность и не только. К радости семьи, ещё и домой заедет».

Бухольцева не раскрыла, какая должность и в какой структуре ожидает Намсарая Намсараева.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2023 года добровольца из Бурятии ранило в зоне спецоперации. Он лечился в госпитале. Об этом сообщали его коллеги по прошлому составу Народного Хурала.

Намсарай Намсараев отправился добровольцем в зону специальной военной операции осенью 2022 года.

- Я кадровый офицер. После срочной службы поступил в Новосибирское высшее военное командное училище Министерства обороны РФ на факультет военной разведки. Мой дед защищал Сталинград в Великую Отечественную, вернулся в свою родную деревню Верхний Ичетуй Джидинского района с тяжёлым ранением, без одного глаза. Для участия в СВО добровольцами ушло многих моих ровесников и парней младше меня, провожал их как своих детей. Каждый раз, провожая их, я не мог сдержать слёз, - пояснял он тогда.
СВО спецоперация на Украине военные армия

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