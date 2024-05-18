Учитель из Бурятии прояснила судьбу добровольца из Бурятии на СВО

Намсарай Намсараев «примет должность»
Бывший депутат Народного Хурала, журналист «Тивикома» Намсарай Намсараев сейчас находится в командировке на Дальнем Востоке. Об этом сообщила на своих страницах в соцсетях Оксана Бухольцева, тоже депутат предыдущего созыва парламента Бурятии. Сейчас она работает директором школы №5 в Токмаке, городе, расположенном на освобождённой части Запорожской области.
«Намсарай на связи, - написала она. - Вика, привет передала, ещё до его дня рождения. Кто не знает, то родился Намсарай Владимирович в День Победы. Сейчас он едет в один из дальневосточных регионов по службе. Но это ненадолго, и опять сюда, на СВО».
По словам Бухольцевой, «у Намсарая намечаются перемены».
«Да сейчас у многих военных прямо по Цою: «перемен, требуют наши сердца!» А что делать? В свете последних событий грядут перемены, главное, что хорошие. Я в это верю. Короче, Намсарай принимает должность и не только. К радости семьи, ещё и домой заедет».
Бухольцева не раскрыла, какая должность и в какой структуре ожидает Намсарая Намсараева.Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2023 года добровольца из Бурятии ранило в зоне спецоперации. Он лечился в госпитале. Об этом сообщали его коллеги по прошлому составу Народного Хурала.
Намсарай Намсараев отправился добровольцем в зону специальной военной операции осенью 2022 года.
- Я кадровый офицер. После срочной службы поступил в Новосибирское высшее военное командное училище Министерства обороны РФ на факультет военной разведки. Мой дед защищал Сталинград в Великую Отечественную, вернулся в свою родную деревню Верхний Ичетуй Джидинского района с тяжёлым ранением, без одного глаза. Для участия в СВО добровольцами ушло многих моих ровесников и парней младше меня, провожал их как своих детей. Каждый раз, провожая их, я не мог сдержать слёз, - пояснял он тогда.