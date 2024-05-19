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В Улан-Удэ бродячую собаку избавили от ужасной ноши

В Улан-Удэ бродячую собаку избавили от ужасной ноши
Общество,  Фото:фонд «Собака счастья»
Она до неузнаваемости преобразилась после визита к грумеру

В местном фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали об очередной подопечной по кличке Таисья. Животное сильно обросло и его пришлось везти к грумеру. После стрижки четвероногое преобразилось до неузнаваемости. Фото с ним опубликовали на официальной странице организации во «ВКонтакте».

- Вот такая чудо-девочка скрывалась под килограммами шерсти, колтунов и грязи. Таисья стойко перенесла все манипуляции у грумера, словно сама с нетерпением ждала, когда с неё снимут эту ужасную ношу, – поделились в фонде.



Однако во время стерилизации выяснилось, что у собачки – онкология молочной железы. У неё была опухоль размером с грецкий орех, которую уже удалили.

Пока Таисья остаётся в ветеринарной клинике под наблюдением. Кстати, её встретила на АЗС одна из зоозащитниц и  просто не смогла пройти мимо. Сама собака спокойная, умная и воспитанная. «Со всеми живёт мирно, ведёт себя как настоящая леди», – нахваливают свою подопечную волонтёры.

Прошлой осенью в «Собаке счастья» появилось четвероногое, обросшее до такой степени, что сначала даже не получилось определить его пол. Между собой ребята называли найдёныша Барашек Шон и овечка Долли.

О животном, похожем на лохматое нечто из-за свалявшейся шерсти, им рассказали жители Бурятии. Очевидцы не раз отправляли фото собаки и просили о помощи. Указывали и место, где её видели. Попытки поймать животное продолжались три недели, но оказались тщетными.

- Когда мы приезжали, на месте его уже не было. Если честно, уже опустили руки, – признались тогда в организации.

В итоге лохматое чудо всё же удалось изловить под покровом ночи. Его взяла на передержку представительница фонда. После трёхчасовой стрижки выяснилось, что это девочка.

В апреле 2021-го в столице Бурятии тоже бегал обросший пёс, которого подобрали активисты волонтёрской организации «Право на жизнь 03». Животное, чей пол, кстати, тоже какое-то время оставался неизвестен, назвали Лохматуш. Часть колтунов срезали, чтобы ему было легче ходить, но он вырвался и убежал. Потом питомца всё-таки настигли и посадили в вольер.
собаки животные волонтеры

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