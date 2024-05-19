История оставшейся без жилья сироты из Бурятии дошла до главного следователя России





Как выяснилось, суд ещё в 2020 году обязал выделить сироте квартиру, но, несмотря на это, наша землячка её так и не получила.



После обращения жительницы республики в следкоме возбудили уголовное дело, по которому она проходит потерпевшей. Быстрыкин уже затребовал по нему доклад у руководителя СУ СКР по РБ Вячеслава Сухорукова. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.





Председатель следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заинтересовался историей сироты из Бурятии, которая осталась без положенного по закону жилья. Девушка сама рассказала об этом на официальной странице СК СКР по Бурятии во «ВКонтакте». Она состоит на учёте как нуждающаяся в жилом помещении уже более 10 лет.