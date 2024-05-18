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В Улан-Удэ начали подготовку ко Дню города

В Улан-Удэ начали подготовку ко Дню города
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Праздник отметят в июне

В Улан-Удэ начали подготовку ко Дню города. В этом году столица Бурятии отметит 358 лет. Праздник состоится в субботу, 15 июня.

- В 11 утра на площади Советов пройдёт торжественное открытие, для вас выступят лучшие творческие коллективы города. Далее на разных площадках, во всех районах, будут организованы концерты, представления и развлечения для взрослых и детей. Естественно, мы проведём традиционную Верхнеудинскую ярмарку. А вечером на площади Советов пройдёт яркое шоу, - анонсировал мэр города Игорь Шутенков в своём Telegram-канале.

В этом году по причинам безопасности не будут проводить шествие трудовых коллективов Улан-Удэ. При этом градоначальник пообещал, что и без этого праздник будет яркими и интересным.

- День города посвятим, объявленному в 2024 по России, Году семьи. Поэтому и праздновать будем душевно, по-семейному, - подытожил Игорь Шутенков.

Ранее День города праздновали осенью, но в 2021 году приняли решении о том, чтобы отмечать праздник во второй декаде июня.

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