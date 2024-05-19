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В Улан-Удэ устроили соревнования по спортивному ориентированию. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Российский азимут» объединил 800 человек

В субботу, 18 мая, на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Зорька» на Верхней Берёзовке состоялись всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» (возрастное ограничение – 0+). Участие в них приняли 800 человек.

Соревнования были личными и проходили в разных возрастных категориях. Дистанция расположилась в лесном массиве около «Зорьки». Для неопытных участников на трассе оборудовали маркированный участок, следуя по которому они могли отметить несколько ближайших контрольных пунктов и вернуться на финиш.

Забеги стартовали после официальной церемонии открытия. Ориентировщиков также ждали мастер-классы, мини-ориентирование «спортивный лабиринт» и развлекательная программа, а завершилось мероприятие награждением победителей и призёров. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с соревнований.

Возрастное ограничение – 0+
спортивное ориентирование соревнования

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