19 мая

18 мая

17 мая

Популярное

В Улан-Удэ беспощадно дорожают квартиры на «вторичке»

В Улан-Удэ беспощадно дорожают квартиры на «вторичке»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За год они наценились почти на 19%

Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали стоимость жилья на вторичном рынке в 70 крупнейших городах страны.  В среднем по России квадратный метр в апреле подорожал на 0,6%, до 113 061 рубля, а за год – на 12,4%. 
 
За квартиру просят примерно 5 миллионов 956 тысяч. За месяц апартаменты в старых домах стали дешевле на 0,3%, зато с 2023-го наценились на 10,8%.

В Улан-Удэ «квадрат» на вторичке оценивается примерно в 124 308 рублей. В середине весны его стоимость увеличилась на 1,3%, за год – на 22,8%. Жильё в столице Бурятии сегодня можно приобрести примерно за 6 миллионов 280 тысяч (-0,3% в апреле при росте в 18,8% за 12 месяцев).

В Чите квадратный метр продают за 125 288 рублей, квартиру – в среднем за 6 миллионов 800 тысяч, в Иркутске – за 127 697 и 6 миллионов 727 тысяч соответственно. Там, как и в Улан-Удэ, в минувшем месяце наблюдалось снижение цен на саму недвижимость (на 0,6% и 1,5%).
 
Эксперты считают, что в ближайшие месяцы вторичное жильё начнёт дешеветь в связи с ожидающейся отменой льготной ипотеки.

- Заградительные ставки по ипотеке на «вторичке» сделали своё дело, и если сейчас продолжается некоторый рост цен, то в основном – за счёт перехода купленных новостроек на регулярный рынок, – пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко. – Их стоимость на 15% выше среднерыночной и может быть больше, чем в жилом фонде советской постройки, на 20 с лишним процентов.
 
По словам эксперта, старое жильё дешевеет наиболее быстрыми темпами. К концу года апартаменты на вторичке могут упасть в цене ещё на 3-5%. Кстати, квартира в новостройке обойдётся улан-удэнцам почти в 7 миллионов.
жилье квартиры цены на недвижимость

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ покажут самый «рыжий» фильм года
В Улан-Удэ покажут самый «рыжий» фильм года
Общество, 19.05.2024
Его снимали в экстремальных условиях, а сценаристу из-за этого пришлось побрить голову
В Бурятии потушили все лесные пожары
В Бурятии потушили все лесные пожары
Общество, 19.05.2024
В республике нет ни одного «огненного» очага
В Улан-Удэ бродячую собаку избавили от ужасной ноши
В Улан-Удэ бродячую собаку избавили от ужасной ноши
Общество, 19.05.2024
Она до неузнаваемости преобразилась после визита к грумеру
В районе Бурятии назревает недовольство из-за постоянных отключений света
В районе Бурятии назревает недовольство из-за постоянных отключений света
Общество, 19.05.2024
А энергетики рассказали, что в этой ситуации самое печальное
«Щепки летят»: Деревянный мост на севере Бурятии разрушается на глазах
«Щепки летят»: Деревянный мост на севере Бурятии разрушается на глазах
Общество, 19.05.2024
Люди боятся, что их в любой момент может отрезать от цивилизации 
Жителей Бурятии ошарашили новым размером средней зарплаты
Жителей Бурятии ошарашили новым размером средней зарплаты
Общество, 19.05.2024
Стало известно, кто в республике получает по 100 с лишним тысяч в месяц
В Бурятии высадили 80 тысяч саженцев сосны
В Бурятии высадили 80 тысяч саженцев сосны
Общество, 18.05.2024
Республика присоединилась к акции «Сад памяти»


В Улан-Удэ стартовал турнир по баскетболу «Кубок Горсовета»
В Улан-Удэ стартовал турнир по баскетболу «Кубок Горсовета»
Общество, 18.05.2024
В соревнованиях участвуют более 60 команд
В районе Бурятии проверяют фермерские стоянки
В районе Бурятии проверяют фермерские стоянки
Общество, 18.05.2024
Специалисты напоминают о пожарной безопасности 
Бурятский язык внедряется в сервис «Яндекса»
Бурятский язык внедряется в сервис «Яндекса»
Общество, 18.05.2024
На первом этапе на бурятский язык переведут 100 тысяч предложений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^