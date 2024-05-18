На лечение ушло более 90 тысяч рублей
Жительница Баргузинского района Бурятии осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью (по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ).
Прокурор Курумканского района обратился в суд с иском, в котором просит взыскать с осуждённой в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на лечение потерпевшему.
Потерпевший находился на лечении в республиканской клинической больнице имени Семашко», и стоимость лечения составила 91 887,15 руб.
- Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред, - пояснили в пресс-службе Баргузинского районного суда.
Суд удовлетворил иск в полном объёме.
Решение суда вступило в законную силу.
Жительница Бурятии вернёт деньги за лечение мужчины, которого она покалечила
Общество, Фото:
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