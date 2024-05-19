19 мая

18 мая

17 мая

Популярное

В Бурятии потушили все лесные пожары

В Бурятии потушили все лесные пожары
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике нет ни одного «огненного» очага

В субботу, 18 мая, в Бурятии ликвидировали два лесных пожара, разгоревшихся в Муйском районе. Их общая площадь составила 2 201 с половиной гектар.

Всего к тушению привлекли 78 человек – 70 пожарных-десантников и 8 сотрудников лесной охраны. Задействовать пришлось 8 единиц техники.
 
- Благодаря слаженным и профессиональным действиям группировки Забайкальской базы авиационной охраны лесов и ЛПС Муйского лесхоза потушили крупное возгорание, – отметил начальник отдела охраны и защиты лесов РАЛХ Пётр Будунов.

По данным на утро 19 мая, новых «огненных» очагов в Бурятии нет. В республике действует особый противопожарный режим. Вход и въезд в леса по-прежнему под табу.
лесные пожары Лес РАЛХ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ покажут самый «рыжий» фильм года
В Улан-Удэ покажут самый «рыжий» фильм года
Общество, 19.05.2024
Его снимали в экстремальных условиях, а сценаристу из-за этого пришлось побрить голову
В Бурятии потушили все лесные пожары
В Бурятии потушили все лесные пожары
Общество, 19.05.2024
В республике нет ни одного «огненного» очага
В Улан-Удэ бродячую собаку избавили от ужасной ноши
В Улан-Удэ бродячую собаку избавили от ужасной ноши
Общество, 19.05.2024
Она до неузнаваемости преобразилась после визита к грумеру
В районе Бурятии назревает недовольство из-за постоянных отключений света
В районе Бурятии назревает недовольство из-за постоянных отключений света
Общество, 19.05.2024
А энергетики рассказали, что в этой ситуации самое печальное
«Щепки летят»: Деревянный мост на севере Бурятии разрушается на глазах
«Щепки летят»: Деревянный мост на севере Бурятии разрушается на глазах
Общество, 19.05.2024
Люди боятся, что их в любой момент может отрезать от цивилизации 
Жителей Бурятии ошарашили новым размером средней зарплаты
Жителей Бурятии ошарашили новым размером средней зарплаты
Общество, 19.05.2024
Стало известно, кто в республике получает по 100 с лишним тысяч в месяц
В Бурятии высадили 80 тысяч саженцев сосны
В Бурятии высадили 80 тысяч саженцев сосны
Общество, 18.05.2024
Республика присоединилась к акции «Сад памяти»


В Улан-Удэ стартовал турнир по баскетболу «Кубок Горсовета»
В Улан-Удэ стартовал турнир по баскетболу «Кубок Горсовета»
Общество, 18.05.2024
В соревнованиях участвуют более 60 команд
В районе Бурятии проверяют фермерские стоянки
В районе Бурятии проверяют фермерские стоянки
Общество, 18.05.2024
Специалисты напоминают о пожарной безопасности 
Бурятский язык внедряется в сервис «Яндекса»
Бурятский язык внедряется в сервис «Яндекса»
Общество, 18.05.2024
На первом этапе на бурятский язык переведут 100 тысяч предложений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^