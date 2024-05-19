В Бурятии потушили все лесные пожары



В субботу, 18 мая, в Бурятии ликвидировали два лесных пожара, разгоревшихся в Муйском районе. Их общая площадь составила 2 201 с половиной гектар.



Всего к тушению привлекли 78 человек – 70 пожарных-десантников и 8 сотрудников лесной охраны. Задействовать пришлось 8 единиц техники.



- Благодаря слаженным и профессиональным действиям группировки Забайкальской базы авиационной охраны лесов и ЛПС Муйского лесхоза потушили крупное возгорание, – отметил начальник отдела охраны и защиты лесов РАЛХ Пётр Будунов.



По данным на утро 19 мая, новых «огненных» очагов в Бурятии нет. В республике действует особый противопожарный режим. Вход и въезд в леса по-прежнему под табу.

