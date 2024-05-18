18 мая

17 мая

Популярное

Бурятский язык внедряется в сервис «Яндекса»

Бурятский язык внедряется в сервис «Яндекса»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На первом этапе на бурятский язык переведут 100 тысяч предложений

Заместитель директора республиканского центра «Бэлиг» Оюна Забанова приняла участие в заседании рабочей группы по созданию корпусов языков народов России для включения в сервис «Яндекс Переводчик».

- Заседание состоялось в рамках I стратегической сессии «Информационные технологии и языки народов России», которое прошло в Москве. Члены рабочей группы отчитались о промежуточных итогах реализации данного проекта в своих регионах. Так, хорошие результаты работ представили коллеги из республик Тыва, Коми и Мордовия, - рассказывают в центре «Бэлиг».

В Бурятии также ведётся работа по внедрению бурятского языка в «Яндекс Переводчик». Средства на реализацию проекта были выделены в конце прошлого года по решению главы республики Алексея Цыденова. На первом этапе, который начался в нынешнем году, на бурятский язык переводится 100 тысяч предложений из корпуса, предложенного компанией «Яндекс».

- Федеральная «дорожная карта» проекта предполагает, что технические работы по разработке бета-версии «Яндекс Переводчик» начнутся сразу после завершения перевода и проверки первых 100 тысяч предложений. Плановые сроки начала работ по бурятскому языку - 2025 год, - отметили здесь.

Учитывая, что для разработки и соответствующего функционирования бета-версии «Яндекс Переводчика» необходимо как можно большее количество переведённых на родные языки предложений, высока потребность в продолжении работ по осуществлению перевода следующих предложений и доведение их до 1 млн. пар параллельных предложений.

- Этот значимый проект реализуется под эгидой ФАДН России (Федеральное агентство по делам национальностей – прим. ред.) и Дома народов России, - заключили в центре «Бэлиг».
бурятский язык

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии проверяют фермерские стоянки
В районе Бурятии проверяют фермерские стоянки
Общество, 18.05.2024
Специалисты напоминают о пожарной безопасности 
Бурятский язык внедряется в сервис «Яндекса»
Бурятский язык внедряется в сервис «Яндекса»
Общество, 18.05.2024
На первом этапе на бурятский язык переведут 100 тысяч предложений
На ВСЖД модернизировали более 20 км железнодорожных путей
На ВСЖД модернизировали более 20 км железнодорожных путей
Общество, 18.05.2024

В Бурятии на участке Тимлюй - Селенга


Глава Бурятии представил республику на VIII российско-китайском ЭКСПО
Глава Бурятии представил республику на VIII российско-китайском ЭКСПО
Экономика, 18.05.2024

«Мы – ворота в Азию», отметил Алексей Цыденов


В Иркутской области помолятся хозяину Ольхона
В Иркутской области помолятся хозяину Ольхона
Общество, 18.05.2024
Тайлган откроет сезон шаманских жертвоприношений
В Улан-Удэ до +22 градусов
В Улан-Удэ до +22 градусов
Общество, 18.05.2024
В республике сохранится ветреная погода 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^