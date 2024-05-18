Бурятский язык внедряется в сервис «Яндекса»

На первом этапе на бурятский язык переведут 100 тысяч предложений



Заместитель директора республиканского центра «Бэлиг» Оюна Забанова приняла участие в заседании рабочей группы по созданию корпусов языков народов России для включения в сервис «Яндекс Переводчик».



- Заседание состоялось в рамках I стратегической сессии «Информационные технологии и языки народов России», которое прошло в Москве. Члены рабочей группы отчитались о промежуточных итогах реализации данного проекта в своих регионах. Так, хорошие результаты работ представили коллеги из республик Тыва, Коми и Мордовия, - рассказывают в центре «Бэлиг».



В Бурятии также ведётся работа по внедрению бурятского языка в «Яндекс Переводчик». Средства на реализацию проекта были выделены в конце прошлого года по решению главы республики Алексея Цыденова. На первом этапе, который начался в нынешнем году, на бурятский язык переводится 100 тысяч предложений из корпуса, предложенного компанией «Яндекс».



- Федеральная «дорожная карта» проекта предполагает, что технические работы по разработке бета-версии «Яндекс Переводчик» начнутся сразу после завершения перевода и проверки первых 100 тысяч предложений. Плановые сроки начала работ по бурятскому языку - 2025 год, - отметили здесь.



Учитывая, что для разработки и соответствующего функционирования бета-версии «Яндекс Переводчика» необходимо как можно большее количество переведённых на родные языки предложений, высока потребность в продолжении работ по осуществлению перевода следующих предложений и доведение их до 1 млн. пар параллельных предложений.



- Этот значимый проект реализуется под эгидой ФАДН России (Федеральное агентство по делам национальностей – прим. ред.) и Дома народов России, - заключили в центре «Бэлиг».

