Все поверившие аферистам рискуют лишиться своих средств
В последнее время активизировались злоумышленники, которые присылают россиянам на электронную почту сообщения о необходимости оплатить «налог на СВО». В них говорится, что деньги якобы будут списывать со счёта автоматически каждый месяц. И произойдёт это, если срочно не перейти по прикреплённой ссылке и не подписать заявление на отказ.
Кликнув на этой ссылке, пользователь попадает на поддельный сайт банка, внешне очень похожий на настоящий. А если он введёт номер телефона для входа в личный кабинет, аферисты завладеют персональными данными жертвы и получат возможность похитить средства уже с реального счёта, сообщает «Бурятия-инфо.24/7».
Жителям республики напомнили: никакого налога на СВО не существует. Их просят не переходить по неизвестным ссылкам, не переводить деньги по требованию незнакомцев и ни под какими предлогами и никому не сообщать коды, приходящие по sms.
В Бурятии предупредили о мошенниках, требующих несуществующий «налог на СВО»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Российский азимут» объединил 800 человек
Девушка не может дождаться квартиры от государства уже 10 лет
Горожане совсем не щадят дорогущие топиарии
Все поверившие аферистам рискуют лишиться своих средств
Местные жители уже не понимают, за что платят деньги
В республике пообещали +31 градус
За два месяца из зарубежных стран в республику приехало более 400 человек
«Сборная России против сборной мира»
На ней валяются огромные булыжники и острые камни
Горожан опечалило закрытие востребованного пункта приёма платежей
Схему движения на дюжине маршрутов немного подкорректировали
Они появятся в Чите и райцентрах
Его снимали в экстремальных условиях, а сценаристу из-за этого пришлось побрить голову
В республике нет ни одного «огненного» очага
Она до неузнаваемости преобразилась после визита к грумеру