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В Бурятии водителей просят не гонять из-за скота на дороге

В Бурятии водителей просят не гонять из-за скота на дороге
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Из-за животных может произойти ДТП

Жителей Бурятии призывают соблюдать скоростной режим и быть внимательными в тёмное время суток на федеральной трассе от Улан-Удэ до города Кяхта. Это связано с бесконтрольным скота.

- По данным ГИБДД ОМВД в 2022 году было зафиксировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в 2023 году – 14 ДТП, в 2024 – 2 ДТП, где пострадали водители и пассажиры по причине наезда на крупно рогатый скот, - сообщает администрация Селенгинского района.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными за рулём: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких манёвров и не отвлекаться на телефоны.
ДТП ПДД скот

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