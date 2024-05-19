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Жителю Бурятии дали два с половиной года за кражу бензопилы

Жителю Бурятии дали два с половиной года за кражу бензопилы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина отделался условным сроком

В апреле перед судом предстал житель Северо-Байкальского района. Его признали виновным в краже – по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

Как выяснилось, мужчина стащил бензопилу за 20 тысяч рублей из кладовой чужого дома. После он скрылся, распорядившись добычей по своему усмотрению.

Злоумышленник полностью признал вину. Дело рассмотрели в общем порядке. На заседании огласили показания потерпевшего и свидетелей, которые не явились в суд. Служители Фемиды учли, что северянин раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию преступления, а также положительные характеристики по месту жительства, состояние его здоровья и то, что у него на иждивении есть престарелая мама. Кроме того, украденную бензопилу мужчина вернул.

Отягчающим обстоятельством стал рецидив. В итоге воришке дали два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте».

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