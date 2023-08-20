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В районе Бурятии собаки покусали 50 с лишним человек

В районе Бурятии собаки покусали 50 с лишним человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Их владельцев оштрафовали на 27 тысяч рублей

Собаки в Баргузинском районе стали ещё активнее кусать людей. За семь месяцев – с января по июль включительно – их жертвами стали 52 местных жителя – на 18 больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Все они обратились за медицинской помощью, рассказали в группе «Баргузин-инфо.24/7». При этом 28-ми пострадавшим – менее 17 лет. Баргузинцев в основном атакуют  псы, у которых есть хозяева. В 27 случаях владельцев четвероногих удалось установить.
 
На 10 из них составили протоколы за допущение нападения домашнего животного на человека – по статье 51 республиканского закона об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов достигла 27 тысяч рублей. 

За несоблюдение правил выгула наказали 21 местного жителя – им пришлось выложить в общей сложности 63 тысячи. Сельчанам напомнили: хозяева несут ответственность за питомцев, даже если укусившая человека собака была во дворе или на привязи. 
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