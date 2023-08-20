В районе Бурятии собаки покусали 50 с лишним человек



Собаки в Баргузинском районе стали ещё активнее кусать людей. За семь месяцев – с января по июль включительно – их жертвами стали 52 местных жителя – на 18 больше, чем за аналогичный период 2022-го.



Все они обратились за медицинской помощью, рассказали в группе «Баргузин-инфо.24/7». При этом 28-ми пострадавшим – менее 17 лет. Баргузинцев в основном атакуют псы, у которых есть хозяева. В 27 случаях владельцев четвероногих удалось установить.



На 10 из них составили протоколы за допущение нападения домашнего животного на человека – по статье 51 республиканского закона об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов достигла 27 тысяч рублей.





За несоблюдение правил выгула наказали 21 местного жителя – им пришлось выложить в общей сложности 63 тысячи. Сельчанам напомнили: хозяева несут ответственность за питомцев, даже если укусившая человека собака была во дворе или на привязи.