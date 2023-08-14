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Четыре человека погибли и шесть получили травмы в ДТП в Забайкалье

Четыре человека погибли и шесть получили травмы в ДТП в Забайкалье
Происшествия,  Фото:ГУ МВД и ГУ МЧС по региону
Среди погибших двое детей

Двое взрослых и два ребёнка погибли при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе в Забайкальском крае. Как сообщили в ГУ МВД по региону, ДТП произошло около часа ночи 14 августа вблизи посёлка Атамановка.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Лансер» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хонда». В результате ДТП погибли пассажир «Лансера» и три пассажира «Хонды», в том числе двое детей.

Ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Среди них также есть дети.


По предварительной информации, все несовершеннолетние пассажиры перевозились в автомобиле «Хонда» без детских удерживающих устройств.

Оба водителя были трезвые. Предполагаемый виновник аварии не пострадал.

С пострадавшими работает психолог МЧС. 

ДТП Забайкальский край ДТП.смерть

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