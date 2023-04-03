03 апреля

02 апреля

Популярное

В Бурятии может затопить более 200 сёл и деревень

В Бурятии может затопить более 200 сёл и деревень
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Над ними нависла угроза наводнения

В Бурятии устанавливают границы зон затопления. Этим занимается республиканское министерство природных ресурсов и экологии. В ведомстве рассказали, что всего затоплению в республике подвержено 210 населённых пунктов.

- Сведения о 80-ти из них уже внесли в единый государственный реестр недвижимости, – подчеркнули в Минприроды РБ. – До конца года планируется внести в ЕГРН информацию обо всех зонах затопления.

Подробнее с их перечнем можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://priroda-rb.ru/. (путь – РБ/схема водопользования/ЗОУИТ/зоны затопления).

- Уточнение границ зон затопления стало особенно актуальным после паводков 2021 года. Мы активно ведём необходимую работу. В будущем это должно снизить негативные последствия от подобных происшествий, – пояснила глава Минприроды РБ Наталья Тумуреева.

В Улан-Удэ от розлива Селенги особенно пострадает Левобережье – микрорайоны Солдатский и Исток, а также сёла Поселье и Сужа. В своё время строительство домов там запретили, но в последние годы жители районов массово переезжают в город, покупают жильё и успевают там прописаться.

А вот Уда может затопить микрорайоны Южный, Тальцы и Лазо. Из районов под угрозой стихии – Кяхтинский, Бичурский, Джидинский, Иволгинский, Тарбагатайский и Кабанский.

В июне 2021-го в Бурятии топило Бичурский район. Там даже вводили режим повышенной готовности. За два дня в муниципальном образовании выпала месячная норма осадков. Из-за обильных дождей поднялась река Бичура. В итоге залило придомовые территории жилых домов сразу на нескольких улицах райцентра. А ещё разрушился мост в районе села Ара-Киреть на автомобильной дороге «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта». В августе того же года «большая вода» пришла в приграничный Кяхтинский район. Сильнее всего тогда пострадал посёлок Наушки. 

А летом 2019-го в Улан-Удэ вышла из берегов Селенга. Горожан, оказавшихся в зоне риска, попросили заранее позаботиться о сохранности своего имущества и вывезти технику, крупногабаритные и ценные вещи, а также домашних животных в более безопасное место.


наводнение затопление природа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии может затопить более 200 сёл и деревень
В Бурятии может затопить более 200 сёл и деревень
Происшествия, 03.04.2023
Над ними нависла угроза наводнения
В Улан-Удэ игроман нападал на банки
В Улан-Удэ игроман нападал на банки
Происшествия, 03.04.2023
Разбойные нападения удалось раскрыть спустя семь лет
В Бурятии лжепредпринимательница похитила 7,5 млн
В Бурятии лжепредпринимательница похитила 7,5 млн
Происшествия, 03.04.2023
Мошенница действовала под предлогом покупки школьных тетрадей
В Забайкалье дети становятся виновниками ландшафтных пожаров
В Забайкалье дети становятся виновниками ландшафтных пожаров
Происшествия, 03.04.2023
Детей ловят на месте, а также выявляют в ходе расследования 
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия, 03.04.2023
Автоавария случилась под конец дня 
В Бурятии локализовали сложный лесной пожар
В Бурятии локализовали сложный лесной пожар
Происшествия, 02.04.2023
За сутки с огнём сражались 214 человек, задействовано 37 единиц лесопожарной техники

В Бурятии «чёрный» лесоруб возместит ущерб, причинённый окружающей среде
В Бурятии «чёрный» лесоруб возместит ущерб, причинённый окружающей среде
Происшествия, 01.04.2023
Мужчина не смог отделаться только судебным штрафом 
В Бурятии неисправимый вор вновь отправился за решётку
В Бурятии неисправимый вор вновь отправился за решётку
Происшествия, 01.04.2023
Мужчина совершил две кражи в период условно-досрочного освобождения 
Жителя Бурятии осудили за кражу банковской карты
Жителя Бурятии осудили за кражу банковской карты
Происшествия, 01.04.2023
Мужчина рассчитался чужой картой в магазине 
Пожароопасный сезон открыт в 19 лесничествах Бурятии
Пожароопасный сезон открыт в 19 лесничествах Бурятии
Происшествия, 01.04.2023
Здесь прекращены все профилактические работы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^