В Бурятии может затопить более 200 сёл и деревень





В Улан-Удэ от розлива Селенги особенно пострадает Левобережье – микрорайоны Солдатский и Исток, а также сёла Поселье и Сужа. В своё время строительство домов там запретили, но в последние годы жители районов массово переезжают в город, покупают жильё и успевают там прописаться.



А вот Уда может затопить микрорайоны Южный, Тальцы и Лазо. Из районов под угрозой стихии – Кяхтинский, Бичурский, Джидинский, Иволгинский, Тарбагатайский и Кабанский.





В июне 2021-го в Бурятии топило Бичурский район. Там даже вводили режим повышенной готовности. За два дня в муниципальном образовании выпала месячная норма осадков. Из-за обильных дождей поднялась река Бичура. В итоге залило придомовые территории жилых домов сразу на нескольких улицах райцентра. А ещё разрушился мост в районе села Ара-Киреть на автомобильной дороге «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта». В августе того же года «большая вода» пришла в приграничный Кяхтинский район. Сильнее всего тогда пострадал посёлок Наушки.





А летом 2019-го в Улан-Удэ вышла из берегов Селенга. Горожан, оказавшихся в зоне риска, попросили заранее позаботиться о сохранности своего имущества и вывезти технику, крупногабаритные и ценные вещи, а также домашних животных в более безопасное место.







В Бурятии устанавливают границы зон затопления. Этим занимается республиканское министерство природных ресурсов и экологии. В ведомстве рассказали, что всего затоплению в республике подвержено 210 населённых пунктов.- Сведения о 80-ти из них уже внесли в единый государственный реестр недвижимости, – подчеркнули в Минприроды РБ. – До конца года планируется внести в ЕГРН информацию обо всех зонах затопления.Подробнее с их перечнем можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://priroda-rb.ru/. (путь – РБ/схема водопользования/ЗОУИТ/зоны затопления).- Уточнение границ зон затопления стало особенно актуальным после паводков 2021 года. Мы активно ведём необходимую работу. В будущем это должно снизить негативные последствия от подобных происшествий, – пояснила глава Минприроды РБ Наталья Тумуреева.