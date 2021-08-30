В Кяхтинском районе Бурятии подтоплено уже 112 участков

Сильнее всего пострадал посёлок Наушки, где вода пришла в 50 домов и 70 участков. В селе Хоронхой подтоплено восемь домов и 34 участка, в селе Усть-Кяхта – восемь приусадебных участков, подтопленных домов нет.









