В Кяхтинском районе Бурятии подтоплено уже 112 участков

По состоянию на 30 августа, в Кяхтинском районе Бурятии подтоплено 58 домов и 112 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии
Сильнее всего пострадал посёлок Наушки, где вода пришла в 50 домов и 70 участков. В селе Хоронхой подтоплено восемь домов и 34 участка, в селе Усть-Кяхта – восемь приусадебных участков, подтопленных домов нет.
Сотрудники МЧС организовали оперативный штаб, проводится наращивание федеральной группировки сил и средств. Для координации работы спасательных подразделений на место выехал заместитель начальника Главного управления МЧС по антикризисному управлению.
Для оказания всесторонней помощи населению в Хоронхой выехала вспомогательная аэромобильная группировка из 11 человек и трёх единиц техники.
Для мониторинга ситуации используют беспилотники.
Пострадавшим жителям подвозят бутилированную воду, продукты питания.
Всего в Кяхтинском районе развёрнуто три пункта временного размещения общей вместимостью 550 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу жители посёлка Наушки рассказывали, что в ограды домов не могут войти пешком, а вынуждены приплывать на лодках. Вода на участках кое-где доходит по пояс, а некоторым жителям – и по грудь.
В воскресенье стало известно, что большая вода пришла в сёла Хоронхой и Усть-Кяхта.
Накануне на подтопленной территории побывал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он заявил, что местные жители получат компенсацию. Сами сельчане сейчас вовсю спасают своё имущество и хоть какие-нибудь остатки урожая. Картошку местные жители выкапывают из-под воды.