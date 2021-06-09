В Бичурском районе Бурятии размыло мост



К подъёму уровня реки привело выпадение 7 и 8 июня месячной нормы осадков (44,7 мм), таяние снегов в тайге вверх по реке.



Подтоплены улицы Кирова, Маскова, Калинина, Набережная, Коммунистическая



Как добавляется в группе района, работают 19 единиц техники, 29 человек, задействовано местное население. Бичурским РЭС организовано дежурство в проблемных точках. Подготовлен пункт временного размещения на базе Дома детского творчества на 35 мест. Организовано оповещение населения о возможной ЧС средствами 15-ОГПС и ОМВД (автомобили с громкоговорящими устройствами).



В настоящий момент наблюдается стабилизация гидрологической обстановки. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Для оценки обстановки и координации работ выехала оперативная группа МЧС и республиканского агентства ГО и ЧС.



Объездной мост в Бичурском районе Бурятии размыло. Об этом вчера сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7».- Из-за обильных осадков разрушен мост в районе Ара-Кирети на автомобильной дороге Мухоршибирь-Бичура-Кяхта, - говорилось в сообщении.Мастер ООО «Дорожно-строительный участок» Олег Протасов накануне отметил, что меры принимаются, будет произведена отсыпка, работает погрузчик. «К утру проезд будет восстановлен!», - пообещал мастер.Вчера также сообщалось, что легковые авто ещё могут проехать, грузовой транспорт - нет.Сегодня утром объездной Киретский мост по-прежнему был закрыт. Движение по дороге Мухоршибирь-Бичура-Кяхта восстановить не удалось. Воды прибыло ещё больше.- Движение большегрузов приостановлено. Легковой транспорт может передвигаться по старому деревянному мосту, который был закрыт, - говорится в группе «Бичура-инфо.24/7».Как сообщал «Байкал-Daily», в результате обильного выпадения осадков произошёл подъём уровня воды в реке Бичура. Оказались подтоплены придомовые территории жилых домов на четырёх улицах в Бичуре . Решением администрации района на территории введён режим «Повышенная готовность».