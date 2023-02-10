От потери большей суммы их уберёг банк
В полицию Усольского района Иркутской области с заявлением о мошенничестве обратился 52-летний местный житель. Аферисты внушили по телефону мужчине, что на его имя пытаются взять кредит.
Разобраться в ситуации он попросил свою 20-летнюю дочь. Однако даже она не уловила подвоха. После разговора с «сотрудницей банка» девушка продолжила диалог с якобы руководителем службы безопасности.
- Мужчина предложил оформить встречный кредит, а деньги перевести на безопасный счёт. Отец и дочь, не сомневаясь в правильности действий, под указания злоумышленника оформили займ на два миллиона рублей и провели первый транш в размере 490 тысяч рублей на указанный мошенником счёт, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Система банка заподозрила неладное и заблокировала счёт потерпевших. Тем самым, не дав продолжить перевод денег преступникам.
Только после блокировки счёта семья поняла, что их обманули, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В Иркутской области отец и дочь потеряли почти 500 тысяч, поверив мошенникам
Происшествия, Фото:
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