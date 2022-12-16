В Бурятии работник фермы собирал коноплю, когда пас скот

У него изъяли мешок конопли



В Иволгинском районе сотрудники управления наркоконтроля задержали мужчину с мешком конопли. 30-летний улан-удэнец, приехавший на заработки на животноводческую ферму, был задержан при выпасе скота. Чуть ранее он собрал на поле наркосодержащее растение, вес которого превысил три килограмма.



- От освидетельствования гражданин отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Отметим, в 2013 году он был осуждён к шести годам лишения свободы за попытку сбыта наркотических средств в крупном размере, однако должных выводов не сделал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере».

