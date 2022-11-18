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В Бурятии в съехавшем с дороги внедорожнике пострадал пассажир

В Бурятии в съехавшем с дороги внедорожнике пострадал пассажир
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварию попала «Тойота Фортунер»

Накануне, 17 ноября, в Еравнинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал пассажир.

- Около 2 часов дня 49-летний водитель автомобиля «Тойота Фортунер», следуя по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, вблизи села Ширинга совершил съезд с дороги, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП 39-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошло ДТП в Бичурском районе. Легковушка «Тойота Калдина» врезалась в стоящий грузовик «УАЗ». Водитель грузовика в этот момент лежал под днищем и проводил ремонтные работы.

ДТП

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