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В Иркутской области отправили в колонию водителя, насмерть сбившего женщину

В Иркутской области отправили в колонию водителя, насмерть сбившего женщину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек не признал свою вину

В городе Киренск Иркутской области перед судом предстал 21-летний молодой человек, насмерть сбивший женщину и сбежавший с места аварии.

ДТП произошло в ноябре 2020 года ночью. Молодой человек ехал по селу Кривошапкино и сбил 45-летнюю женщину. После чего, не останавливая автомобиль, скрылся с места происшествия. Женщина скончалась на месте.

Впоследствии водителя установили и задержали полицейские. На допросах он свою причастность к совершённому преступлению не признавал, выдвигая различные версии.

Суд признал его виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». И назначил пять лет в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны, взыскав с осужденного компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

- Иркутский областной суд приговор суда первой инстанции оставил без изменения, жалобы стороны защиты - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 
ДТП

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