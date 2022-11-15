В Иркутске разыскивают женщину, укравшую деньги из банкомата

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина забыл свои наличные в купюроприёмнике



В Иркутске полиция разыскивает женщину, которая забрала чужие деньги, забытые в купюроприёмнике банкомата. Ранее мужчина снял наличные для командировки, отвлёкся и ушёл без деньги. Сумма ущерба составила более восьми тысяч рублей.



Инцидент произошёл днём 11 ноября в магазине на улице Железнодорожная,25.



- Около 16 часов 25 минут банкноты обналичил мужчина, собиравшийся в рабочую поездку. Сняв «командировочные», он отвлёкся и ушёл, оставив 8,5 тысяч рублей в купюроприёмнике. Воспользовавшись ситуацией, незнакомка присвоила средства и покинула торговый объект, уйдя в противоположном от мужчины направлении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Её действия зафиксировали камеры наблюдения. Полицейские призывают женщину самостоятельно явиться в полицию для дачи пояснений о случившемся.



