Мужчина забыл свои наличные в купюроприёмнике
В Иркутске полиция разыскивает женщину, которая забрала чужие деньги, забытые в купюроприёмнике банкомата. Ранее мужчина снял наличные для командировки, отвлёкся и ушёл без деньги. Сумма ущерба составила более восьми тысяч рублей.
Инцидент произошёл днём 11 ноября в магазине на улице Железнодорожная,25.
- Около 16 часов 25 минут банкноты обналичил мужчина, собиравшийся в рабочую поездку. Сняв «командировочные», он отвлёкся и ушёл, оставив 8,5 тысяч рублей в купюроприёмнике. Воспользовавшись ситуацией, незнакомка присвоила средства и покинула торговый объект, уйдя в противоположном от мужчины направлении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Её действия зафиксировали камеры наблюдения. Полицейские призывают женщину самостоятельно явиться в полицию для дачи пояснений о случившемся.
В Иркутске разыскивают женщину, укравшую деньги из банкомата
Происшествия, Фото:
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