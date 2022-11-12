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Улан-удэнец не удержался от кражи телефона и вернулся в колонию

Улан-удэнец не удержался от кражи телефона и вернулся в колонию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина обокрал двоюродную сестру

Улан-удэнец, который ранее неоднократно был судим за имущественные преступления, не удержался от очередной кражи и вновь отправился за решётку.

По последнему приговору суда мужчина был отправлен в место лишения свободы, откуда освободился в начале мая. За ним был установлен административный надзор.

Однако уже в конце мая мужчина вновь совершил кражу. Он стащил телефон у своей двоюродной сестры, с которой распивал спиртное. В тот же день он сдал смартфон в ломбард.

Женщина сперва пожалела нерадивого родственника и не стала обращаться в полицию, поскольку он обещал вернуть телефон. Своего обещания мужчина не сдержал, поэтому потерпевшая написала заявление о краже.

Однако возбуждение уголовного дела уроком для мужчины не послужило: за пять месяцев он так и не вернул своей сестре телефон, а также не возместил ей ни рубля.

На суде подсудимый свою вину полностью признал, потерпевшая просила строго своего брата не наказывать.

- Однако суд посчитал, что подсудимый, который, находясь под административным надзором, не смог удержаться, и менее чем через месяц после освобождения из мест лишения свободы вновь совершил умышленное преступление, для своего исправления и предупреждения совершения новых преступлений нуждается в изоляции от общества. Ближайшие 1 год 8 месяцев мужчина проведёт в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Тарбагатайском районном суде.

Мужчина был заключен под стражу в зале судебного заседания.
кража

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