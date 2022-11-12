Улан-удэнец не удержался от кражи телефона и вернулся в колонию

Мужчина обокрал двоюродную сестру



Улан-удэнец, который ранее неоднократно был судим за имущественные преступления, не удержался от очередной кражи и вновь отправился за решётку.



По последнему приговору суда мужчина был отправлен в место лишения свободы, откуда освободился в начале мая. За ним был установлен административный надзор.



Однако уже в конце мая мужчина вновь совершил кражу. Он стащил телефон у своей двоюродной сестры, с которой распивал спиртное. В тот же день он сдал смартфон в ломбард.



Женщина сперва пожалела нерадивого родственника и не стала обращаться в полицию, поскольку он обещал вернуть телефон. Своего обещания мужчина не сдержал, поэтому потерпевшая написала заявление о краже.



Однако возбуждение уголовного дела уроком для мужчины не послужило: за пять месяцев он так и не вернул своей сестре телефон, а также не возместил ей ни рубля.



На суде подсудимый свою вину полностью признал, потерпевшая просила строго своего брата не наказывать.



- Однако суд посчитал, что подсудимый, который, находясь под административным надзором, не смог удержаться, и менее чем через месяц после освобождения из мест лишения свободы вновь совершил умышленное преступление, для своего исправления и предупреждения совершения новых преступлений нуждается в изоляции от общества. Ближайшие 1 год 8 месяцев мужчина проведёт в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Тарбагатайском районном суде.



Мужчина был заключен под стражу в зале судебного заседания.

