Преступники вывозили своих жертв на берег городского озера и требовали деньги
Полицейские в Чите задержали трёх местных жителей, подозреваемых в вымогательствах.
- Установлено, что летом 2022 года злоумышленники под угрозой применения насилия похитили у четверых жителей Читы от 15 до 30 тысяч рублей. Преступления были совершены в разные дни. Потерпевшие не были знакомы друг с другом, однако каждый из них был знаком с подозреваемыми, поэтому они без опасения садились в машину к злоумышленникам и соглашались проехать на берег озера Кенон. Оставаясь в безлюдном месте, подозреваемые наносили своим жертвам побои и под надуманными предлогами требовали передачи денежных средств. Отдав деньги, опасаясь за свои жизни и здоровье, ни один из потерпевших не обратился в полицию, - сообщили в пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Подозреваемые были задержаны оперативниками при силовой поддержке спецподразделения. Следователем возбудили уголовное дело про статье «Вымогательство». Устанавливается, не совершали ли задержанные и другие преступления.
В Чите задержали трёх вымогателей
Происшествия, Фото:
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