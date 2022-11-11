11 ноября

10 ноября

Популярное

В Чите задержали трёх вымогателей

В Чите задержали трёх вымогателей
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Преступники вывозили своих жертв на берег городского озера и требовали деньги

Полицейские в Чите задержали трёх местных жителей, подозреваемых в вымогательствах.

- Установлено, что летом 2022 года злоумышленники под угрозой применения насилия похитили у четверых жителей Читы от 15 до 30 тысяч рублей. Преступления были совершены в разные дни. Потерпевшие не были знакомы друг с другом, однако каждый из них был знаком с подозреваемыми, поэтому они без опасения садились в машину к злоумышленникам и соглашались проехать на берег озера Кенон. Оставаясь в безлюдном месте, подозреваемые наносили своим жертвам побои и под надуманными предлогами требовали передачи денежных средств. Отдав деньги, опасаясь за свои жизни и здоровье, ни один из потерпевших не обратился в полицию, - сообщили в пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Подозреваемые были задержаны оперативниками при силовой поддержке спецподразделения. Следователем возбудили уголовное дело про статье «Вымогательство». Устанавливается, не совершали ли задержанные и другие преступления. 
вымогательство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы во время ремонта квартиры нашли 57 костей
Улан-удэнцы во время ремонта квартиры нашли 57 костей
Происшествия, 11.11.2022
Следователям предстоит узнать, кому принадлежат останки
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Происшествия, 11.11.2022
Толчки ощутили жители Бурятии и Иркутской области
В Иркутске выяснили, почему загорелись три автомобиля
В Иркутске выяснили, почему загорелись три автомобиля
Происшествия, 11.11.2022
Дым из-под капота пошёл, когда автовладелец завёл машину
Житель Бурятии спас куриц на пожаре
Житель Бурятии спас куриц на пожаре
Происшествия, 11.11.2022
Пожар произошёл из-за перекала трубы
В Бурятии больше недели ищут пропавшего рыбака
В Бурятии больше недели ищут пропавшего рыбака
Происшествия, 11.11.2022
Спасатели работают даже во время сильного снегопада
Директору школы в Улан-Удэ, где избили мальчика, внесли представление
Директору школы в Улан-Удэ, где избили мальчика, внесли представление
Происшествия, 11.11.2022
Об этом рассказала детский омбудсмен Наталья Ганькина
В Улан-Удэ бизнесмен с гранатой пытался ограбить банк
В Улан-Удэ бизнесмен с гранатой пытался ограбить банк
Происшествия, 11.11.2022
Мужчина пошёл на отчаянный шаг из-за проблем в бизнесе
Читинца, сбившего насмерть пешехода, отправили в колонию
Читинца, сбившего насмерть пешехода, отправили в колонию
Происшествия, 10.11.2022
Автомобилист скрылся с места происшествия и бросил пострадавшего умирать
В Бурятии простились с 34-летним погибшим мобилизованным
В Бурятии простились с 34-летним погибшим мобилизованным
Происшествия, 10.11.2022
У Алексея Вахренева осталось трое несовершеннолетних детей
Житель Бурятии убил супружескую пару
Житель Бурятии убил супружескую пару
Происшествия, 10.11.2022
Мужчина совершил убийство спустя короткое время после выхода на свободу
Улан-удэнец в 63 года совершил первую кражу
Улан-удэнец в 63 года совершил первую кражу
Происшествия, 10.11.2022
Пенсионер украл торчащий из кармана женщины телефон

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^