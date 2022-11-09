Липовые инвесторы обманули забайкалку больше чем на два миллиона

Женщина отдала аферистам свои накопления и кредитные деньги
60-летняя жительница Забайкальского края стала жертвой мошенников.
Пенсионерка увидела в интернете рекламу, предлагающую получение дохода от вложения денег в развивающуюся компанию. Пройдя регистрацию, забайкалка оставила свои данные и номер телефона. Почти сразу ей перезвонили неизвестные и рассказали о способе быстрого заработка.
Сначала женщина вложила имеющиеся у неё 150 тысяч рублей, затем ещё такую же сумму. Тогда аферисты, представляясь персональными консультантами брокерской площадки, убедили потерпевшую в том, что существенный рост её дохода будет только в случае крупных вложений. Женщина оформила в банке кредит на сумму почти два миллиона рублей и внесла деньги на счёт якобы своего личного кабинета инвестиционной площадки.
После этого, пенсионерка проговорилась сыну, что надеется на получение большого дохода от инвестиции, а он убедил её, что она стала жертвой мошенников и уговорил прекратить общение с неизвестными и обратиться в полицию.
Таким образом, жительница Хилка потеряла 2 277 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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